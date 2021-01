Speciale MHRise-Switch op komst

Monster Hunter Rise krijgt een speciale Switch console en Switch Pro controller, zo heeft Nintendo laten weten.

Zowel de hybride console als de Pro controller zijn voorzien van artwork van Magnamalo; het flagship monster vanĀ Monster Hunter Rise. De speciale Switch bevat bovendien ook de downloadcode voor de game, evenals DLC en bonus content.

De console, controller en Monster Hunter RiseĀ zullen vanaf 26 maart wereldwijd verkrijgbaar zijn. Het is nog tot 31 januari mogelijk een demo te bemachtigen van de game.

This Monster Hunter Rise #NintendoSwitch bundle (includes download code for #MHRise + Deluxe Kit DLC + bonus content) will be available on 26/03, alongside this special edition Nintendo Switch Pro Controller. pic.twitter.com/38qm3qPZF0

