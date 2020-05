Xbox Series X: Alles wat we tot nu toe weten over de volgende Xbox

Microsoft pakt al flink uit met onthullingen en aankondigingen voor de Xbox Series X. Ondanks dat Sony een startschot leek te geven, is het Microsoft die al wat games heeft laten zien.

Hardware en specs

De Xbox Series X is dus de naam van de volgende Xbox, althans de naam van het model. Microsoft refereert er het liefst met gewoon Xbox na hun volgende generatie console.

De specs van de console zijn behoorlijk interessant, want met ruim 12 Teraflops zou de console twee keer zo snel zijn als de Xbox One X. Voor degene die van tech details houden, raden we vooral aan om de link even te checken.

Qua hardware verandert er wel een hele boel. De console lijkt veel meer op een pc toren dan op een ‘tradionele’ console. Ondanks dat kunnen fans de console ook gewoon weer horizontaal plaatsen, zonder dat je problemen krijgt met de Discs die je erin stopt.

De controller krijgt overigens ook wat kleine wijzigingen. Zo is de D-pad anders en moet de controller nog lekkerder in de hand liggen en is er een knop toegevoegd, die vergelijkbaar is aan de share-knop van de DualShock 4.

De console maakt overigens gebruik van een SSD van 1TB, maar is uitbreidbaar middels een speciale slot. Hierdoor zou er nagenoeg geen datasnelheid verlies gaan, maar we zijn alleen wel bang dat de kaartjes zelf niet te betalen zijn als ze uitkomeen.

Xbox Series X Games

Microsoft heeft zelf nog niet zo heel veel games laten zien, maar andere ontwikkelaars en uitgevers hebben al hun kans gekregen om hun games te tonen. Van Microsoft zelf zagen we tot nu toe slechts één game, maar wel gelijk een die we erg graag wilden zien, namelijk Senua’s Saga: Hellblade 2! We moeten nog even wachten, maar in juli krijgen we meer first party games te zien.

Andere uitgevers mochten dus al in mei hun games laten zien. Alhoewel we kunnen discussiëren over de term gameplay kwamen er een hele lijst games voorbij.