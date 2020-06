Sony kondigt Spider-Man, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 en meer aan tijdens PlayStation 5

Sony heeft zojuist het PlayStation 5 event gehouden. Daar toonde ze niet alleen een hele sloot aan games voor de console, maar ook het uiterlijk ervan! Mocht je het gemist hebben: geen probleem want wij hebben alles voor je op een rijtje gezet!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, zagen we voor het eerst het uiterlijk van de console. Het lijkt erop dat de console alleen rechtovereind kan staan, maar dat is nog niet bevestigd. Check de console hier in de trailer! Als we dan toch met hardware bezig zijn, kun je in dit bericht nog eens de controller in actie zien.

De games

We wisten dat er een flink aantal games voorbij kwamen, maar zoveel hadden wij niet verwacht! De volledige lijst met games is als volgt:

Een van de verrassingen was toch wel Spider-Man: Miles Morales. Al werd er de laatste tijd hevig over gespeculeerd, is het toch leuk om te zien dat we de game al dit jaar in onze PlayStation 5 kunnen schuiven!

Over Horizon Forbidden West nog maar te zwijgen. Wat ziet deze game er veel belovend uit en we zijn ook erg benieuwd hoe we die gigantische mechanische olifanten kunnen neerhalen!

Gran Turismo 7 werd ook gewoon even getoond, alsof het niks is. Er werd onlangs dan wel een patentaanvraag gespot, maar het kan bij Gran Turismo altijd wat langer duren dan je hoopt.

Nadat Insomniac de nieuwe Spider-Man had getoond, durfde bijna niemand meer te dromen dat er ook nog een nieuwe Ratchet and Clankk getoond zal worden. Toch werd Ratchet and Clank: Rift Apart aangekondigd.

Ook Bluepoint Games toonde even hun nieuwe game en het blijkt toch echt Demon’s Souls remake te zijn.

Square Enix heeft ook wat van zich laten horen en toonde Project Athia, exclusief voor de PlayStation 5.

Capcom toonde ook een nieuw IP, namelijk Pragmata, een post-apocalyptische game die in 2022 zal verschijnen.

Er werden daarnaast nog veel meer games getoond. We hebben ze voor het gemak maar even op een rijtje gezet:

GTA V op de PlayStation 5

Resident Evil Village

Stray

Little Devil Inside

Bugsnax

Deathloop

Sackboy a Big Adventure

NBA 2K21 op de PlayStation 5

Goodbye Volcano High

Sci-fi game Returnal

Destruction AllStars

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld SoulStorm

Ghostwire: Tokyo

Solar Ash

Godfall

Jett: The Far Shore

Waar kijken jullie het meest naar uit? En wat vinden jullie van de PlayStation 5 zelf? Laat het ons vooral weten in de reacties!