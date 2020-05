Pitch-Nation: Bioshock

Dit artikel is het begin van een nieuwe reeks op Gamingnation. Wat wij gaan beschrijven in Pitch-Nation, zijn ideeën die wij hebben voor hypothetische games binnen bestaande reeksen. Zie dit als een leuke brainstorming sessie over hoe onze ideale game in reeks X eruit zou zien. De reeks voor het openingsartikel: Bioshock. De vraag is simpel. Als ik het voor het zeggen had bij 2K, hoe zou mijn Bioshock-game er dan uit zien? Onthoud dat dit 100% speculatie is, zie dit dus niet als aankondigingen of geruchten die op waarheid berusten.

Filosofie van het verhaal

Bioshock is verhaaltechnisch natuurlijk een sterke reeks, vandaar dat dit segment lang zal zijn. Een goed verhaal begint bij een interessant thema en een bijpassende filosofie. Bioshock 1 was gebaseerd op Ayn Rand’s objectivisme en Infinite richtte zich op het zogeheten american exceptionalism. Mijn idee voor het hypothetische Bioshock 4: baseer je verhaal op het werk van Carl Schmitt.

Schmitt was een Duitse filosoof die veel nadacht over oorlog en de menselijke natuur. Zijn idee was dat ongelijkheid en geweld onder mensen onvermijdelijk is. De oplossing: mensen hebben een algemene vijand nodig, iets waar 99% van de mensheid zich tegen kan keren. Een simpel voorbeeld hiervan zien we bij voetbal. In Nederland kan er frictie ontstaan tussen fans van verschillende voetbalteams, maar als het Nederlands elftal speelt staan we allemaal schouder aan schouder. We zien dit nu zelfs met het Coronavirus, waarbij deze onzichtbare vijand aanleiding geeft voor de maatschappij om samen te strijden.

Bioshock is altijd de reeks geweest die de nare kanten van diens filosofieën onderzoekt. Het is bij Schmitt’s werk dan ook niet moeilijk om dit te doen. Volgens hem hebben maatschappijen een vijand nodig, maar wie is die vijand? Hoewel deze filosofie misschien leidt tot minder geweld, is geweld alsnog niet geheel uit de wereld verbannen. Voor mijn Bioshock 4 is dit genoeg aanleiding voor combat. Daarover later meer.

Saillant detail: Schmitt was een onherroepelijke nazi. Hij was lid van de nazipartij en bleef trouw aan diens idealen tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Het is dus niet moeilijk om nog meer nare elementen aan het verhaal van mijn Bioshock 4 toe te voegen. Wellicht dat de vijanden in de game uiteindelijk neonazi’s blijken te zijn. Het zou wat mij betreft een interessante twist zijn.

Setting en personages

Een filosofie is natuurlijk leuk, maar hoe bouwen we dit om tot een setting en personages? Een MUST voor mijn Bioshock 4 is dat we geen oude gebieden terughalen. Hoe prachtig Rapture en Colombia ook zijn, een frisse start is het beste. Mijn pitch: Bioshock 4 moet plaatsvinden op een afgezonderd eiland in de oceaan. Waar eerdere games zich richtte op omgevingen in de zee of in de lucht, kan een eiland juist een combinatie van die twee dingen zijn.

Je kan zelfs nog een knipoog doen naar de vuurtoren uit de eerdere games. Onthoud: there’s always a lighthouse, there’s always a man, there’s always a city. Wellicht is het eerste shot dat je ziet de vuurtoren, waarbij jouw personage in een boot er heen gaat. Maar in plaats van de vuurtoren te betreden, vaar je er langs om vervolgens het eiland te zien. Leuk detail zou zijn dat je de vuurtoren nog wel in de verte kan blijven zien als je op het eiland komt.

Voor het hoofdpersonage zou ik hetzelfde stramien aanhouden als Bioshock 1. Hiermee bedoel ik een stille hoofdpersoon wiens identiteit niet onthuld wordt. Ik leg later uit waarom. De speler meert aan op het eiland. De reden? Hij was uitgenodigd door de lokale bevolking voor onduidelijke redenen. Misschien is onze hoofdpersoon een journalist of ontdekkingsreiziger, uiteindelijk is dat niet belangrijk.

Even tussendoor, ik zou de hoofdpersoon ook zo veel mogelijk alleen laten. Met alle respect voor Elizabeth uit Bioshock Infinite, mijn idee voor een nieuwe Bioshock zou beter werken zonder een bijpersonage dat constant aanwezig is.

Hoe ziet het eiland eruit? Ik ben huiverig om het een tropisch eiland te maken. Dit zal mijn Bioshock 4 te veel laten lijken op bijvoorbeeld de Far Cry-games. In plaats daarvan ga ik liever voor een woestijnachtig landschap, waar de stad de enige methode is om te schuilen tegen felle zon en gebrek aan levensmiddelen. Ik heb minder nagedacht over hoe de stad er precies uit ziet. Terugkijkend naar het neonazi-idee kan je het wellicht een Germanisch gevoel geven. Denk aan de stad in Attack on Titan. Ook is het belangrijk dat er grote gebouwen zijn, niet per se qua hoogte maar qua breedte. De speler moet naar mijn mening namelijk vast komen te zitten in grote duistere gebouwen. De interne sfeer kan dan iets meer toegetrokken worden naar bijvoorbeeld de Metro-games.

Maar goed, terug naar het verhaal. De speler wordt warm ontvangen door de lokale bevolking. In tegenstelling tot Rapture is deze stad namelijk niet in verval geraakt. Je wordt rondgeleid door de stad door een charismatische gids en wordt overladen met luxe. Niet alleen kan je zo het achtergrondverhaal doorgeven (de gids vertelt het namelijk letterlijk) ook krijgt de speler meteen een gevoel voor de stad. In de verte lijk je zelfs een enorme robot te zien, daarover later meer.

Maar dan, als je op een nacht ligt te slapen in je luxe kamer, word je van je bed gelicht. Op een groot plein word je aan een schandpaal genageld, waar de gehele bevolking staat te klappen en juichen. De twist: de speler is de zondebok waar deze hele maatschappij om draait. Dat was de reden dat jij uitgenodigd bent, om opgejaagd en opgeofferd te worden zodat de bevolking al hun agressie niet op elkaar kwijt hoeft.

Jij staat daar dus aan de schandpaal bij een vol plein. Wellicht kunnen de eilandbewoners maskers en wapens bij hebben, meer dan genoeg mogelijkheden dus voor allerlei ontwerpen. Denk aan folkhorror als The Wicker Man of het recentere Midsommar. Bioshock in combinatie met folkhorror lijkt me interessant.

De charismatische gids kondigt vervolgens luidkeels aan dat je vrijgelaten wordt om opgejaagd te worden. Dit leidt wellicht tot een achtervolgingsscène, waarin jij zonder wapens moet zien te ontsnappen aan talloze vijanden. Je boot is natuurlijk ook verdwenen en weg zwemmen zal je nooit overleven. Denk aan het verstoppen en ontsnappen in survival horror games zoals Outlast 2. Natuurlijk weet je voorlopig te ontkomen en vind je je eerste wapen. De combat kan nu beginnen.

Gameplay

Bioshock’s gameplay bestaat altijd uit twee dingen: shooting en het gebruik van plasmids. De reden voor het bestaan van plasmids op het eiland is lastig. Zelfs Bioshock Infinite had een slechte verklaring voor hun aanwezigheid. Een idee voor mijn Bioshock 4 is de link leggen tussen nazisme en het occult. Er is meer dan genoeg geschreven over de link tussen die twee zaken. Hoewel deze connectie nooit zo zwaar is geweest als dat sommige media beweren, is het prima bruikbaar voor mijn Bioshock 4. Dik het een beetje aan en het is wat mij betreft reden genoeg. De aanwezigheid van vuurwapens is een stuk makkelijker te verklaren. Het gaat hier immers om een eiland vol neonazi’s die hobbymatig op mensen jagen.

Wat voor plasmids zie ik voor me? Dat is ook nog een lastige. Er moet in ieder geval iets met zandkrachten gedaan worden. Wellicht kan de hoofdpersoon wolken zand of zandstralen uit zijn handen schieten. Als je een plaat metaal kan zandstralen, zal het ook genoeg schade aan een persoon kunnen doen. Wellicht kan je mensen ook laten stikken in het zand of hen helemaal bedelven tot ze in een standbeeld veranderen. Dit zijn valide opties als je de combat wat agressiever zou willen maken.

Oké, dus we hebben wapens en vijanden op een rijtje. Maar Bioshock had natuurlijk meer. Wat is mijn versie van de Big Daddy en de Songbird? Ik zit te denken aan een robot gebaseerd op diverse soorten reptielen. Denk aan kikkers, slangen, komodovaranen etc. Waarom? Omdat dat ontwerp een mooie weerspiegeling is van het eiland zelf. Denk er maar eens over na, de Big Daddy (water) en Songbird (lucht) waren allemaal weerspiegelingen van de omgevingen waarin ze zaten. Een amfibie zou dus een mooie combinatie kunnen zijn. Deze kan je in het water en in de lucht achtervolgen. Nu denk je wellicht: ‘Een robotkikker? Hoe eng kan dat nou zijn?’ Vergeet in dat geval dan niet dat het in de vorige delen ging om een robotvogel en een robotduiker. Ook die wist men intimiderend te maken.

Als ik een reden zou moeten bedenken waarom deze robots er zouden zijn, dan kan ik ook nog een leuke wending verzinnen. We kunnen de robot, ik zou hem the amphibian noemen, introduceren als werkrobot. Wellicht wordt hij gebruikt om zand of stenen te verplaatsen bij bouwprojecten. Tijdens de initiële rondleiding over het eiland kan je hem al tonen aan de speler, werkend aan een project. Iedere gamer weet natuurlijk al dat je dit ding op een gegeven moment gaat bevechten, een mooie smaakmaker.

Maar er is meer. Ik voorzie namelijk een twist bij dit beest. Je kan later onthullen dat de robot er ook is om de lokale bevolking te bewaken en in toom te houden. Nu denk je wellicht: ‘Maar Niek, het hele punt van het eiland was toch dat ze een zondebok uitnodigen en daar hun agressie op uitoefenen?’ Inderdaad, maar de robot kan hiermee een twist zijn dat die filosofie allemaal een leugen is. De leiders van het eiland laten de bevolking graag geloven dat de zondebok alles oplost, terwijl er alsnog een tweede niveau aan controle is. Iedere competente verhaalverteller zou hier wel iets mee moeten kunnen.

Wat ik ook belangrijk vind is dat de speler zowel binnen als buiten moet kunnen zijn. Niet zozeer als een sandbox, ik denk namelijk dat een lineair verhaal als mijn Bioshock 4 baat heeft bij lineaire gameplay, maar dat de omgevingen afgewisseld worden. Spendeer een deel van je tijd in de duistere Rapture-achtige gebouwen en een deel in het prachtige woestijngebied van de buitenwereld.

Niet alleen benadrukt dat het contrast binnen het verhaal (op het eerste gezicht plezierige eilandbewoners die later neonazi’s blijken te zijn) ook kan je er iets mee doen in de gameplay. Wat als omgevingen binnen minder bevolkt zijn met vijanden, maar plasmids en ammunitie schaarser zijn? Buiten word je natuurlijk sneller ontdekt door moordlustige lokale bewoners, maar overlevingsmiddelen zijn ook meer in overvloed. Het zorgt er voor dat waar je ook bent, de moeilijkheidsgraad nooit te laag wordt.

Laatste gedachten

Een klein ideetje over het einde van de game nog. Het verhaalthema draait eigenlijk om het contrast tussen de vele en de weinige. De lokale bevolking zit achter jou aan, maar zij doen dit om conflicten onderling te sussen. Als jij zou sterven, zou dat velen andere sterfgevallen kunnen voorkomen. Daar zit een moreel dilemma waar je qua verhaal mee kan spelen.

Wellicht eindigt het verhaal met de speler die een radiostation ontdekt. Dit geeft hem de kans om de politie op het vasteland te bellen. Op die manier kan je het gehele eiland opdoeken. Echter, wellicht wil je op het eiland blijven. Jij als speler begrijpt namelijk dat jouw dood kan leiden tot meer vrede en harmonie dan dat de maatschappij op het vasteland ooit kan voortbrengen. Onthul het eiland of blijf op het eiland, dat kan een laatste morele keuze zijn. Overigens zou ik geen van beide eindes als goed of slecht bestempelen. In dit geval gaat het simpelweg om een kwestie van perspectief.

Dus we hebben een idee voor een verhaal, setting, hoofdpersonage, vijanden en combat. Hoewel ik natuurlijk niet een gehele triple-A game tot in de puntjes heb uitgedacht, denk ik dat het genoeg moet zijn om jullie fantasie aan te wakkeren. Wat vonden jullie van mijn pitch? Ik had in ieder geval plezier in het schrijven ervan. 2K Games, mochten jullie dit lezen, bel me.