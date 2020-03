IndieNation: Good Job!

Triple A games geven vaak veel geld uit aan het promoten van hun game. Hierdoor komt de game vaker in het nieuws om de verkoop extra te stimuleren. Indie ontwikkelaars kunnen minder gebruik maken van deze middelen en besteden het geld vooral aan de game zelf. Daarom lichten wij af en toe een veelbelovende indie game uit, met deze keer Good Job! van Paladin Studios

Hoe vergaat het mensen op kantoor

Werken op kantoor brengt vaak leuke, maar ook rare situaties met zich mee. In Good Job! van de Nederlandse ontwikkelaar Paladin Studios is het aan jou om dit leven te ervaren. Het repareren van een projector, het schoonmaken van de werkplek, kantoorartikelen bestellen en ga zo maar door. Good Job! zorgt voor knotsgekke gameplay alleen of met z’n tweeën. In de Nintendo Direct Mini van afgelopen week werd bekend dat deze game nu al beschikbaar is.

De Untitled Goose Game is er niets bij en voor 20 euro kun je genoeg plezier beleven aan deze game (misschien met een klein drankje erbij). Nu kun je terwijl je thuiswerkt, toch nog even op kantoor zijn!