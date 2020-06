Flashback-Nation: Kingdom Hearts franchise Part III(Kingdom Hearts 358/2 Days)

We zijn alweer in het derde deel van deze Flashback-Nation marathon van Kingdom Hearts. Vandaag zal het gaan om het deel met de vreemdste naam: Kingdom Hearts 358/2 Days!

Dit keer gaat het niet om een puzzel platformspel of een kaartspel, maar om een film. Het origineel kwam uit voor de Nintendo DS in 2009 en was een hack ’n slash spel met een missie structuur. Square Enix heeft besloten om het spel niet opnieuw op te bouwen zoals Re: Chain of Memories, maar om de cutscenes op te poetsen en ze in elkaar te zetten als een film, inclusief stukken tekst die uitleg geven over wat er gebeurd tijdens de gameplay segmenten. Het is een interessante manier om dit te doen en wellicht wel de beste, aangezien het spel gemixt werd ontvangen maar het verhaal ontzettend belangrijk is om uiteindelijk Kingdom Hearts 2 te begrijpen.

De cutscenes zijn niet vervelend om naar te kijken; ze zien er grafisch goed uit, al is het geen filmwaardige kwaliteit. De dialogen kunnen soms wat cringy zijn, maar voor degene die het verhaal goed bijhouden is het boeiend en soms zelfs emotioneel. Het is wel erg jammer dat er geen normale mediafuncties zijn, zoals terugspoelen, vooruitspoelen en een scène kiezen. De film duurt drie (!)uur en als je besluit jouw console even uit te zetten, kan het zijn dat je bij een scène begint die je allang gezien hebt. Een scène kiezen kan, maar dan speelt de film alleen die specifieke scène! Zeer irritant dat dit zo is gedaan en uiteindelijk heb ik het laatste half uur op YouTube bekeken, omdat ik hier tegenaan liep.

Ik wil niet teveel spoilen over het verhaal, maar wil er toch een aantal zaken over kwijt. 358/2 Days begint tijdens de gebeurtenissen van Chain of Memories, maar gaat na het begin verder in de tijdlijn. Het hoofdpersonage is Roxas, een Nobody die onderdeel is geworden van Organisation XIII. Een Nobody is het resultaat van iemand die zijn hart verliest, maar waarvan de wil sterk genoeg is om geen Heartless of Dusk te worden, monsters zonder een eigen wil. Het zijn een soort kopieën van degene die zijn hart is verloren, maar dan net anders. Organisation XIII is een groep die bestaat uit Nobodies en harten willen verzamelen in de Kingdom Hearts, zodat zij ook op een dag een hart kunnen krijgen.

Als jij iets wil snappen van het begin in Kingdom Hearts 2, moet je deze film gezien hebben, net als het verhaal in Re: Chain of Memories. Er wordt uitgelegd wie Roxas is – degene waarmee je in KH 2 de eerste twee uur speelt- wat zijn doelen zijn en waarom je je in jouw uiteindelijke situatie belandt. Het is wel gek dat het DS-spel uitkwam in 2009, maar dat Kingdom Hearts 2 werd uitgebracht in 2005….ik zou als fan niks hebben begrepen van het tweede deel in de franchise!

Al met al is Kingdom Hearts 358/2 Days een goede samenstelling van belangrijke cutscenes die verplicht zijn om te zien en is tegen het einde zelfs emotioneel te noemen. Het is jammer dat er weinig tijd is gestoken om het meer toegankelijk te maken voor als je even niet hebt opgelet of even moet stoppen. Maar goed, nu op weg naar de volgende klapper in de franchise: Kingdom Hearts 2!