Flashback-Nation: Kingdom Hearts franchise (introductie)

Een van de bekendste, meest geliefde, maar ook een van de meest verwarrende game franchises moet toch wel Kingdom Hearts zijn. Een spellenreeks dat begon met een simpele samenwerking tussen Disney en Square Enix mondde uit tot een gigant van een serie. Vandaag introduceer ik mijn nieuwe uitdaging: alle relevante Kingdom Hearts spellen spelen en van elk een retrospective schrijven!

Voor de duidelijkheid: ik heb nog nooit een Kingdom Hearts spel langer gespeeld dan een paar uur. Toen het eerste deel in 2003 in europa verscheen voor de PlayStation 2, had ik alleen de Nintendo Gamecube in mijn bezit. Tegen de tijd dat deel twee uitkwam, hoorde ik van iedereen dat het verhaal onbegrijpelijk was zonder voorgaande spellen te spelen. Ik ben daardoor nooit aan de franchise begonnen, omdat ik mijn eerste ervaring ermee niet als ‘huh? wie is dat?’ wilde bestempelen. Toen Kingdom Hearts 3 werd uitgebracht wilde ik dolgraag beginnen eraan, maar waar moet je beginnen?

Sony hoorde mijn vraag en gaf mij het antwoord: het all-in-one pakket van Kingdom Hearts was van 109,- afgeprijsd naar 33,-. Hierbij krijg je Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, Kingdom Hearts 2.5 HD Remix, Kingdom HD 2.8 Final Prologue en Kingdom Hearts 3! Als je nu al in de war bent door alle titels, dan ga je nog een zware kluif krijgen aan wat volgt….

Een groot probleem dat mensen met de spellen hebben zijn niet de spellen zelf, maar de manier waarom ze zijn uitgebracht. Toen deel twee in 2005 op de markt werd gebracht, gingen fans van het eerste deel direct door naar het vervolg. Het vervelende is dat niemand het verhaal begreep! Je was opeens een ander personage, je had geen idee wat er aan de hand was. Waar is Sora? Wat is er gebeurd met het einde van het eerste deel? Huh? Om dit te begrijpen, moet je snappen dat er ook spellen tussen deze twee delen zaten die essentieel zijn voor het verhaal.

In 2004 werd namelijk Kingdom Hearts: Chain of Memories uitgebracht…..voor de Gameboy Advance. Weinig mensen buiten de fanbase om weten van dit spel af, maar er spelen wel belangrijke plotgaten gevuld. Zo gaat het de hele tijd door met deze franchise. In 2009 kwam Kingdom Hearts:358/2 uit voor de Nintendo DS, weer een ander platform. Een jaar later kwam Kingdom Hearts: Birth by Sleep uit wat een heleboel uit het eerste deel uitlegt…voor de PSP! Hetzelfde geldt voor mensen die van deel twee naar deel drie stapten: ze kwamen terecht in een onbegrijpelijk verhaal, omdat ze spellen als Kingdom Hearts: Dreamdrop Distance en de film Ki Back Cover hebben gemist. Begrijp je nu waarom niemand iets snapt van Kingdom Hearts?

Gelukkig doet Kingdom Hearts: All in One zijn uiterste best om het hele zaakje tot een geheel te brengen. De 1.5 HD Remix bevat alle spellen gerelateerd tot het eerste deel (dus alles tussen het eerste en het tweede deel, vandaag 1.5), de 2.5 HD Remix doet dit voor het tweede deel, de 2.8 Prologue vult alle gaten in tussen deel en drie. Het zijn niet directe ports: de spellen zijn flink opgepoetst, opnieuw gebalanceerd en de moeilijkheidsgraden zijn aangepast. Bij sommige spellen hebben ze alleen de belangrijke cutscenes eruit gehaald zodat je deze als een film kan kijken, terwijl Chain of Memories volledig van de grond af opnieuw is gebouwd. De spellen staan tevens in het menu op de juiste volgorde, zodat je zeker weet dat je niks overslaat. Bovendien is het makkelijk om al deze titels op een console te hebben, toch?

Dit is echter geen review van dit pakket, maar meer een introductie van wat je als lezer te wachten staat. Ik zal proberen elke maand een Kingdom Hearts spel uit te spelen en hiervan een retrospective te typen. Het zijn spellen waar je 30 tot 50 uur over doet, dus dit wordt nog een flinke uitdaging. Deze week kunnen jullie de eerste verwachten van de eerste in het pakket en in de reeks, Kingdom Hearts!