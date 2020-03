Waarom Animal Crossing: New Horizons op het perfecte moment uitkomt

Animal Crossing: New Horizons is nu ruim een week uit en de game lijkt het erg goed te doen qua verkopen. Dit succes lijkt men ook te danken aan de coronacrisis.

Alhoewel dit wel erg kort door de bocht is, want de serie kent al een aantal erg succesvolle delen. Zo werden er van New Leaf, dat in 2016 op de Nintendo 3DS verscheen, bijna 12 miljoen exemplaren verkocht.

Toch lijkt het coronavirus ook een rol te spelen in de verkopen van de game. Er zijn in het eerste weekend van verkoop maar liefst 1,8 miljoen exemplaren in Japan verkocht en dan hebben we het alleen nog over de fysieke exemplaren. Als je hier in Nederland kijkt, en dat zul je gemerkt hebben als je nu nog op zoek bent naar een exemplaar, is het erg moeilijk om aan een fysieke versie te komen.

Het wordt interessant om te zien hoeveel exemplaren van de game er dit kwartaal (eindigt morgen) er over de toonbank zijn gevlogen. Daarover verwachten we ergen begin mei meer informatie over, zodra Nintendo de kwartaalcijfers bekendmaakt.

Wie wil er nou niet naar een (on)bewoond eiland?

Maar goed daar wilde ik eigenlijk niet verder op ingaan, maar meer over de inhoud van de game. Animal Crossing is namelijk geen game die je speelt met het doel hem uit te spelen, maar is meer een game die je lekker op je gemakkie speelt. Je bepaalt namelijk zelf wat je doet en wanneer je het doet.

Ik heb nu al een paar uur gespeeld, maar merk dat het nog moeilijk is om de game weg te leggen. Door bepaalde taken te voldoen, wachten er weer nieuwe dingen en zijn er weer nieuwe mogelijkheden voor je eiland. Zo begin je met een tent, die je af moet betalen, maar kun je al vrij snel een huis laten maken. Zo zijn er op tal van verschillende elementen dingen te doen en vliegen de uren al snel voorbij. Toen ik deze game kocht dacht ik dat dit de perfecte game zou zijn voor tussendoor, maar het is toch behoorlijk moeilijk om deze game neer te leggen.

Wat de game eigenlijk heel goed doet, is je gedachten verzetten. Even niet meer stil hoeven te staan bij de ‘lockdown’, maar je lekker bekommeren over het reilen en zeilen van je eigen eiland. Mocht je door thuisisolatie toch graag even eruit willen gaan, is er ook de mogelijkheid om het eiland van je vriend(in)(en), familie of kennissen te bezoeken.

Animal Crossing: New Horizons is tot op heden voor mij een verrassing geworden. Ik moet bekennen dat het de eerste game uit de serie is die ik speel, maar zit er nu toch aan te denken om de vorige delen ook een kans te geven!