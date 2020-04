Column-Nation: Wat kan gamen anno 2020 frustrerend zijn!

We hebben levensechte graphics, online cross-platform gaming, toegang tot duizenden op duizenden spelletjes, met voor ieder wat wils. Met meer dan 40 jaar aan game ontwikkeling zien we dat ontwikkelaars steeds meer leren van hun fouten en wat de gamer echt wil zien. Een prachtige tijd om in te leven als een gamer, toch?

Vertel mij dat maar als ik een spel probeer te spelen en er opeens een error ontstaat, waardoor ik een uur bezig ben met troubleshooten, om vervolgens weer 80 gigabyte te downloaden en weer te installeren, om vervolgens weer een uur verspilt te hebben als ik tegen hetzelfde probleem aan loop. Of je wil even een half uur knallen in Warzone tussen al je verplichtingen door, maar dat kan niet want je moet een patch van vele Gigabytes groot downloaden waar je al een kwartier mee bezig bent. Of je gaat eens met een maat Destiny 2 spelen, om getrakteerd te worden met een patch die een uur erover doet om te installeren.

Met alle moderne mogelijkheden om ons samen te laten gamen en problemen op te lossen, komen er ook een hoop frustraties erbij voor de gamers die niet dagelijks uren de tijd hebben om van alles op te lossen en te wachten op patches. Soms wil je even een half uur spelen tussen werk en het koken door. Van wat ik mag geloven zal de PlayStation 5 hier op inspelen met het Netflix concept, dus ik heb goede hoop!