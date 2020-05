Column-Nation: Machostrijd om de beste console

Na ongeveer 7 á 8 jaar is het weer tijd voor een nieuwe generatie consoles. Daar hoort natuurlijk , misschien wel heel lastige, een keuze maken bij; de Playstation 5 of de Xbox Series X. Ikzelf heb al wel een beetje voorkeur, al heb ik de keus nog zeker niet gemaakt.

We staan aan de vooravond van de nieuwe generatie consoles. Microsoft heeft als eerste zijn nieuwe console laten zien aan de wereld en deze week hebben we ook al (gameplay)beelden gezien van een de kracht van het apparaat. Sony heeft daarentegen nog weinig getoond. We hebben wat specificaties voorbij zien komen maar hoe de console eruitziet en hoe games draaien is nog niet bekend. In juni staat er wel een presentatie op de planning waarbij Sony hun nieuwe machine gaat tonen. Een hele hoop mensen, waaronder ikzelf, zijn erg benieuwd naar het nieuwe apparaat.

Misschien heb jij je keuze al lang gemaakt. Je hebt altijd een Playstation gehad dus die ga je deze keer ook weer halen. Al je vrienden hebben er immers ook een dus om met hen te blijven spelen moet je bijna wel. Hetzelfde geldt misschien wel voor de Xbox; altijd al gehad dus ook nu weer. Zelf neig ik vooralsnog naar de Playstation 5, maar niet omdat ik een diehard fanboy ben of Sony’s console altijd al heb gehad. Sterker nog, ik heb tot aan de Xbox 360 alleen maar Nintendo consoles in mijn bezit gehad. Mijn jeugd bestaat uit PC games, Zelda en Pokémon. Dus hoe ben ik uiteindelijk bij een Xbox 360 terecht gekomen? Simpel; groepsdruk. Al mijn gamende makkers op de middelbare school hadden een Xbox 360 dus dit was een makkelijke keus. Zo konden we samen spelen en spellen ruilen.

Een generatie verder heb ik de keus gemaakt om een Playstation 4 te kopen. Ook nu was de keus weer eenvoudig; ik wilde ook de andere console eens proberen. De Xbox had daarnaast ook wat minder exclusieve titels die mij aantrokken en ik vond Sony daar een stuk sterker staan.

Nu een jaar of 7 of later mogen we opnieuw een keuze maken. Zowel Sony als Microsoft lijkt er een soort campagne van te maken; beide komen met specificaties van hun console. De een nog krachtiger dan de ander, de ander weer sneller dan de een. Laadtijden zijn op de Playstation 5 nog maar 1,567 seconden, op de Xbox Series X 1,563. We gaan richting 120fps en Ultra HD gamen als standaard (kon op m’n fijne PC al even, maar goed). Beide bedrijven zijn vooral hun metaforische spieren aan het tonen. Dus hoe kies je nu een goede, nieuwe macho? Ik ben dan ook erg benieuwd wat er straks in deze strijd gaat gebeuren als de Playstation 5 straks getoond wordt. We krijgen ongetwijfeld ook snel gameplay beelden te zien en het is dan afwachten tot de massa aan vergelijkingsvideo’s verschijnen met discussies van beide partijen. Ik kan niet wachten!

Zoals ik net al aangaf neig ik ditmaal opnieuw richting de Playstation. Niet omdat ik zo’n superfan ben van de Playstation 4. Niet omdat de specificaties me nét iets maar aantrekken dan die van de nieuwe Xbox. Puur omdat Xbox van Microsoft is en erg gelijk trekt met de PC. Heel veel exclusieve games komen op beide platformen en bijvoorbeeld de Game Pass is op beide beschikbaar. Een Xbox in huis halen zou voor mij beteken dat ik een kleinere versie van mijn computer naast m’n televisie zet. Lijkt mij onnodig!

Uiteraard ben ik ook erg benieuwd of jullie al een keus gemaakt hebben! En zo ja, waar baseren jullie dit op? Ook een beetje groepsdruk? Wissel je graag af of heb je een hele aparte reden waarom je een van de twee kiest. Natuurlijk niet ondenkbaar; misschien koop je zelfs beide. Laat het weten via een reactie!