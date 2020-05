Column-Nation: De moeilijkste Mario levels (deel 2)

In mijn vorige column heb ik over de moeilijkste levels in Mario games geschreven. Hier is deel 2, waarin de Wii, WiiU en Nintendo Switch aan bod zullen komen.

Even een korte terugblik

In het eerste deel van deze column serie ontstond het gerucht over remasters van oude Mario games. We kunnen steeds meer aannemen dat Nintendo dit wel in de pijplijn heeft zitten. Het is nu vooral afwachten wanneer en op welke manier Nintendo dit gaan aankondigen. We konden deze week al horen dat Paper Mario onderweg is naar de Switch. Voor mij een goed excuus om nog eens al deze oude Mario games uit de kast te trekken.

Super Mario Galaxy (Nintendo Wii)

Misschien moet ik nog eens aan een column beginnen over de mooiste Mario levels. De Super Mario Galaxy games zullen hierin vaak voorbij komen. Wat waren dit toch prachtige games. Over het algemeen ging het vooral om spelplezier en het ontdekken van de nieuwe besturing. Mario in de ruimte bracht wat andere sprong technieken met zich mee. Voor de echte diehards zaten er echter genoeg uitdagingen bij in de vorm van ‘de paarse munten’ opdrachten. Wat waren dit vreselijk lastige levels, waarvan ik dit de lastigste vond.

Eervolle vermelding voor het lastigste reguliere level:



Super Mario 3D World (Nintendo WiiU)

De Nintendo WiiU blijkt toch steeds meer een tussenconsole te zijn geweest. De tofste games hebben ondertussen wel een remaster gekregen op de Nintendo Switch. Vooralsnog is dit Super Mario 3D World bespaard gebleven (toch nog een reden om ooit een WiiU in huis te halen). Zonder dollen was de WiiU echt wel een leuke console met veel fantastische games. Super Mario 3D World heeft mij genoeg frustratie bezorgd, vooral het allerlaatste level.

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Natuurlijk kon deze game niet uitblijven. Dit is op het moment de enige 3D Mario platformer op de Nintendo Switch. We hebben er eigenlijk lang op moeten wachten. Naar mijn mening waren Super Mario Galaxy 1 en 2 de laatste 3D platformers. De rest telde niet mee of waren geen volwaardige 3D Mario game. Super Mario Odyssey is een game waar ik lang op heb gewacht. Het heeft mijn verwachtingen flink overtroffen met als klapper het allerlaatste level. Hier ga ik geen video van delen, want ik hoop jullie ervaringen van dit level te horen. Is het jullie al gelukt om bij dit level te komen en hem uit te spelen?

Dit waren dan de moeilijkste Mario levels. Heb ik er één overgeslagen die hier tussen had moeten staan? Voor de lengte van deze columns heb ik de handheld games buiten beschouwing gelaten.