Column-Nation: 2 voor de prijs van 1

Het is lang geleden dat ik een column als deze geschreven heb. Waar ik vaak één onderwerp aanpak in deze artikelen, wil ik deze aangrijpen om twee onderwerpen korter te besproken. Een duo-column, als het ware. Ik zie dit als een mooie manier om diverse zaken aan te duiden die mij bezig hebben gehouden in het land der videogames.

2K Games gebruikt een favoriete marketingtruc voor XCOM: Chimera Squad

Als ik het heb over een favoriete marketingtruc, dan heb ik het in dit geval over een favoriete truc van mijzelf. Begin deze week werd er een spin-off aangekondigd van 2K Games’ XCOM-reeks, genaamd XCOM: Chimera Squad. Dergelijke aankondigingen maken veel gamers natuurlijk blij, maar de manier waarop diens release wordt aangepakt maakte me nog vrolijker.

XCOM: Chimera Squad gaat namelijk anderhalve week na diens aankondiging al uitkomen. Na een onthulling op 14 april zal het spel op 24 april in de digitale schappen liggen. Niet alleen dat, ook zal het spel de rest van die maand met 50% korting te verkrijgen zijn op Steam. Dit is een van de weinige momenten waarop een grote uitgever er alles aan doet om een consument de hand toe te reiken. Er is geen pre-order content, overbodige deluxe editie of wachttijd van meerdere jaren voordat we het spel in handen krijgen.

Dit heeft XCOM: Chimera Squad voor mij al in een prachtig daglicht gezet. Hoewel dit natuurlijk niet voor iedereen hoeft te gelden, hoop ik dat natuurlijk wel. Een aankondiging zo kort voor de release is iets dat de game-industrie vaker zou moeten doen. Ik kan me EA op de E3 van een aantal jaar geleden nog herinneren, waarin Unravel 2 werd aangekondigd. En, verrassing, de game kwam diezelfde avond uit.

Nu weet ik niet waarom 2K Games dit releaseplan heeft aangenomen, aangezien zij hier niet om bekend staan. Wellicht was dit altijd hun plan. Chimera Squad ziet er op het moment uit als een tussengame waar fans aan kunnen snacken voordat ze het onvermijdelijke XCOM 3 aankondigen. Hiermee wil ik natuurlijk niet afdoen aan Chimera Squad. Hun idee van een team met zowel mensen als aliens, en het gebruik van verschillende entreepoints in de gameplay, zijn concepten die gemakkelijk een volledig genummerd deel hadden kunnen dragen. Ik hoop dan ook dat dit een effectieve methode is voor 2K, waarbij we hopelijk over een aantal weken berichten krijgen van Chimera Squad’s hoge verkoopcijfers.

Ligt het aan mij, of steken remasters weer de kop op?

In het eerste jaar dat de PS4 en Xbox One in de schappen lagen, had ik het gevoel dat deze nieuwe generatie aan consoles groeipijnen had. Hiermee bedoel ik dat releases van splinternieuwe titels maar mondjesmaat verschenen. De hoeveelheid remasters van PS3-games, of games zowel voor de PS3 als PS4, vond ik opvallend hoger dan een generatie daarvoor. Denk aan remasters als die van The Last of Us als voorbeeld.

Maar nu lijken we langzaam richting het einde te gaan van deze consolegeneratie, en ik merk weer ontzettend veel remasters op. Crysis en Saints Row: The Third zijn hier voorbeelden van. De Observer System Redus is zelfs een remaster die gepland staat voor de PS5 nota bene. Remakes, zoals die van Resident Evil 3 en Final Fantasy VII vind ik een ander verhaal. Deze spellen zijn duidelijk van de grond af aan opgebouwd en zijn qua productie dus eigenlijk gloednieuwe spellen.

Mijn punt: is dit weer een teken dat de triple-A games-industrie voorzichtigheid gaat betrachten? Remasters van populaire games zijn namelijk relatief veilige investeringen voor uitgevers. Het gaat immers om IP’s die hun populariteit al bewezen hebben en een remaster is nu eenmaal een goedkopere investering dan het maken van een gloednieuwe game. Wellicht is dat de reden dat mij zoveel remasters opvallen de laatste tijd.

Overigens wordt de release van de PS5 eind dit jaar wat mij betreft met de dag onwaarschijnlijker. Het ontwerpen, bouwen en produceren van zo’n product zal lastig gemaakt worden door de huidige pandemie. Games als The Last of Us Part II, die al aan het einde van hun ontwikkeling zaten, worden tot nader orde uitgesteld. Het maken en verschepen van een gehele console kan in dat opzicht ook niet zomaar zonder slag of stoot doorgaan. Ik hoop dat ik ongelijk heb hierin, maar ik verwacht van niet.