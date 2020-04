Nintendo Switch Lite langzaamaan weer verkrijgbaar

Het coronavirus zorgde niet alleen voor een vermindering in de productie van de Nintendo Switch Lite, maar ook een enorme vraag ernaar. Na een korte tijd van tekorten lijken de voorraden langzaamaan aangevuld te worden.

De reguliere Switch is nog niet overal te koop, behalve bij Otto of voor woekerprijzen bij andere verkopers.

De Nintendo Switch Lite is dus wel weer redelijk verkrijgbaar. Zo heeft Bol.com ze weer op voorraad, net als bij Game Mania, Otto en Kijkshop.

We hebben helaas geen idee hoe groot de voorraden bij het bedrijf zijn, maar hopen dat degene die op zoek waren naar een Switch op deze manier toch een beetje te kunnen helpen. Wil je weten wat het verschil nou is tussen een Switch Lite en een normale Switch? Check dan even dit bericht!