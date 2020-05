Kun je slots spelen op Xbox en Playstation?

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het is een combinatie die wel degelijk bestaat, een game console en je favoriete online casino spellen. Want waar de meeste mensen de Playstation 4 of Xbox gebruiken voor het spelen van klassiekers, waaronder reeksen als Call of Duty en FIFA, kun je zoveel meer met deze consoles. Daar zijn het spelen van een aantal populaire gokspellen een goed voorbeeld van.

Wanneer je graag op slots speelt, tafelspellen als rouletten en blackjack doet, het je waarschijnlijk wel eens een online casino bezocht. Of je bent al eens naar een fysiek casino geweest. Dan weet je dat dit enorm leuk is. Met het spelen van casino games op je game console wordt het dus nog makkelijker. Daarom volgt hieronder een klein overzicht van de meest bekende spellen die je op jouw Playstation kunt spelen.

High Roller Casino

Wanneer je High Roller Casino bezoekt is het net of je in een echt casino binnenstapt. Zo creëer je eerst een personage in deze virtuele omgeving. Deze heeft uiteraard een zeer grote portemonnee en dus enorm veel te besteden. In het casino zelf voelt het net of je in Las Vegas bent. De setting is een zeer luxe en spannende omgeving vol met allerlei vermaak voor iedereen. Dan begint je avontuur om zo te proberen een echte high roller te worden. Omdat alles in 3D is, lijkt het nog echter. Of je nu van slots, poker, baccarat of andere tafelspellen houdt maakt niet uit, het is er allemaal. Ook kan de spelers gaandeweg bepaalde extra’s verdienen zoals een nieuwe outfit.

Payout Poker & Casino

Deze game is alweer iets ouder en kwam al uit voor de Playstation 4 en PSP. Wat het bijzonder maakt vergeleken met veel anderen is dat je er met meerdere mensen tegelijk kunt spelen in de zogenaamde Multiplayer mode. Maar alleen spelen gaat natuurlijk ook, in de Single Player mode. Het is gemaakt door ontwikkelaar Manco. Met je eigen zelfgemaakte speler kun je vier van de beste casino’s ter wereld bezoeken met meerdere games en hier spelen.

The 4 Kings Casino and Slots

The 4 Kings Casino and Slots wordt door velen gezien als de beste casino game die er is voor een game console. Het is ontwikkeld specifiek voor de Playstation 4 en kan gratis worden gedownload in de PSN store. Wanneer je een echte fan van gokkasten bent zal dit spel je zeker kunnen bekoren. Er kan een personage gemaakt worden waarna je buiten het spelen van allerlei games om met andere spelers in het casino kunt communiceren. Daarbij kun je zelfs nog virtueel dansen als je dat wilt.

Gaat deze trend zich doorzetten?

Qua aanbod is er nu dus nog niet heel veel om uit te kiezen. Veel ontwikkelaars van spellen is echter wel opgevallen dat er steeds meer online casino’s bijkomen. Daardoor zullen deze gaan proberen om hier hun voordeel uit te halen. Het is zeker niet ondenkbaar dat dit zijn weerslag zal hebben op het aanbod op game consoles zoals de Xbox en Playstation. Daarom zal het niemand verbazen als er in de nabije toekomst steeds meer dergelijke spellen bijkomen. Met een breder aanbod worden er vaak nog betere games gemaakt met nog meer functies. Voor iedereen die dus graag een virtuele gok waagt op een van deze consoles is dat zeker goed nieuws.

Nieuwe consoles

Komend jaar staat er heel wat te gebeuren wat betreft online consoles en gaming. Zo zal in dit jaar de nieuwe versie van zowel de Xbox als de Playstation het levenslicht gaan zien. Veel gamers hebben hier al een tijd lang reikhalzend naar uitgekeken. Dit gebeurd immers normaal gesproken om de vijf jaar. Hierdoor zullen er weer allerlei nieuwe features worden toegevoegd en zullen games in zijn totaliteit nog beter worden dan voorheen.

Release data

De exacte release date voor de nieuwe consoles zijn niet bekend. Uitgevers Sony (Playstation) en Microsoft (Xbox) doen hier graag zo lang mogelijk geheimzinnig over. Wel is naar buiten gebracht dat dit rond de feestdagen gaat zijn. DIt is ook wel logisch, want rond die periode wordt er gelijk veel meer verkocht. De namen van de nieuwe consoles zijn Playstation 5 en Xbox Series X.