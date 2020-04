Crypto valuta komt naar de gaming wereld

Enjin, ’s werelds grootste online platform en gaming community, is vanaf begin februari live op het Ethereum Mainnet. Door middel van het Enjiin platform zonder zelf een nieuwe blockchain code te hoeven schrijven.

Een blockchain code schrijven is behoorlijk complex, maar vanaf nu kunnen game- en app ontwikkelaars crypto valuta op een gemakkelijke manier in hun producten integreren zonder zelf de hele code te hoeven schrijven.

Enjin, het bedrijf achter het project, kondigde de lancering aan op haar platform voor game-ontwikkeling. Het Mainnet van het platform is nu live op Ethereum, waardoor iedereen zijn eigen tokens kan verkrijgen. Tevens hebben ontwikkelaars van games nu de mogelijkheid crypto valuta te integreren in hun apps en games. Het bedrijf hoopt met de opkomst van de crypto valuta meer mensen te kunnen trekken. Tegenwoordig is het handelen in crypto valuta steeds populairder en makkelijker. Koop bitcoin met Paypal wordt steeds gebruikelijker, dus gebruiken mensen deze valuta steeds regelmatiger en wordt het gebruik steeds algemener.

Source: Pixabay​​​​​

In de blogpost van het bedrijf maken ze bekend dat op het Enjin platform, app ontwikkelaars en game makers kunnen profiteren van de gedecentraliseerde inventaris bij het bouwen van hun producten. Dit is iets waar veteranen van Microsoft, EA en Nintendo maar al te veel vanaf weten, waar je hier meer over kan lezen op onze website. Het platform maakt het eenvoudig om zowel blockchain gebaseerde gaming als anderszijds op gaming gebaseerde middelen te integreren in games en apps, aldus het bedrijf. Ze vermelden ook dat het tevens het proces van het beheer van economische gameplay mechanismen vereenvoudigt.

Het Enjin Platform ondersteunt de ERC-1155 Ethereum tokenstandaard, waarmee ontwikkelaars zowel vervangbare als niet-vervangbare tokens kunnen integreren in een slim contract. Volgens het bedrijf zijn er meer dan 2.500 projecten gemaakt op het Enjin Platform testnet en zij hebben ervoor gekozen de ERC-1155 standaard aan te nemen. “Eenvoudige, geweldige gebruikerservaring is één van de kernfilosofieën voor productontwerp bij Enjin, en we hebben er ongelooflijk hard aan gewerkt om het webpaneel zo minimaal, eenvoudig en schoon te maken als mogelijk,” vertelde het bedrijf op haar website.

Het proces om nu zelf een nieuw blockchain project te maken neemt slechts vier stappen in beslag. Er is geen kennis van codering vereist om het blockchain project te kunnen integreren. Hoewel het Enjin Platform creatie en beheer van blockchain mogelijk maakt zonder te coderen, moeten ontwikkelaars die het Enjin Platform willen gebruiken wel API en SDK’s geruiken om het blockchain project daadwerkelijk te kunnen integreren met hun games en applicaties. De API van het platform is gebaseerd op GraphQL, wat goed gedocumenteerd is. De SDK’s van het platform omvatten momenteel Unity, Java, NodeJS en Godot SDK.

Source: Pixabay

Het bedrijf heeft aangegeven dat het platform zal worden aangedreven met de Enjin Coin (ENJ), hun eigen crypto valuta. De Enjin Coin zal dienen als munthulpmiddel en zal worden gebruikt om de waarde van de uitgegeven blockchain middelen te ondersteunen.

Hoewel het Enjin Platform een ​​relatief nieuw project is, bestaat het bedrijf zelf al meer dan tien jaar. Er wordt gezegd dat het enorme ecosysteem van Enjin hetzelfde voor gamers is als wat Shopify is voor retailers en WordPress is voor bloggers. Met partnerships zoals Samsung, Unity, PC Gamer en andere grote Esports merken weet Enjin haar aanwezigheid in de gamingindustrie enorm te versterken.

Enjin heeft nog meer plannen voor de toekomst. Het bedrijf zegt dat het werkt aan een manier om blockchain middelen te distribueren via QR-codes. Ze vermeldden dat het product al ver in de ontwikkeling is en in de nabije toekomst zal worden vrijgegeven.