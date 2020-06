Alles wat je moet weten van The Last of Us

Aanstaande vrijdag verschijnt The Last of Us Part 2, maar als je het origineel niet gespeeld hebt, mis je een behoorlijk deel van het verhaal. Om jullie het gemakkelijk te maken hebben we er een samenvatting van geschreven. Let op: spoilers!!

Let wel op: hierin staan grote spoilers voor The Last of Us. Uiteraard laten we het verhaal van Part 2 hier helemaal buiten.

Een emotioneel begin

The Last of Us begint bij Joel Miller, een normale man die op een dag thuis komt en zijn dochter Sarah op de bank ziet liggen. Zij wordt nog voor middernacht wakker en dat is maar goed ook, want ze had nog een cadeau voor haar vader, die jarig is. Nadat ze het cadeau heeft gegeven, laat Joel haar weer even op de bank liggen, waar zij weer in slaap valt. Hij besluit haar uiteindelijk in bed te leggen, maar al vrij snel wordt ze wakker omdat de telefoon gaat, maar niemand opneemt.

Het blijkt dat haar oom Tommy op zoek is naar haar vader, maar die is blijkbaar niet thuis meer. Sarah gaat op zoek en na een tijdje komt Joel binnengestormd en zegt dat er iets behoorlijk mis is. Op dat moment komt Tommy aangereden en besluiten ze in te stappen en weg te rijden.

Alhoewel het nog erg vaag is wat er aan de hand is, lijken meer mensen de weg op zijn te gaan en de stad uit proberen te vluchten. Bij een file op de brug wordt voor het eerst iets duidelijker wat er aan de hand is. De bestuurders en passagiers van de auto’s worden namelijk aangevallen door wilde mensen. Ze zien eruit als mensen, maar lijken wel met een diereninstinct de auto’s aan te vallen.

Tommy en Joel besluiten te keren en een andere weg te zoeken, maar ook dat gaat mis. Het komt zelfs zover dat ze met een vrachtwagen crashen en verder moeten lopen. Op het moment dat ze een soldaat tegenkomen, denken ze veilig te zijn. Echter krijgt de soldaat van een meerdere te horen dat ze alles op veilig spelen en dat hij ze neer moet schieten. Terwijl hij het vuren opent, weet Joel weg te duiken, maar voor Sarah is het kwaad al geschied. Ze is geraakt en overleeft het niet. Terwijl Tommy net onderweg komt en de soldaat in zijn hoofd schiet, merkt hij dat hij zijn nichtje niet heeft kunnen helpen.

20 jaar later

Het spel maakt dan een jump van 20 jaar en in de tijd na de dood van zijn dochter is Joel een smokkelaar geworden. Hij haalt goederen buiten de quarantaine zones van Boston en werkt samen met Tess. Echter hebben de twee smokkelaars een gemeenschappelijke vijand, genaamd Robert. Hij wil Tess vermoorden en haar wapens toe-eigenen. Samen besluiten ze om de man om te brengen en zijn wapens te stelen. Echter blijken deze wapens al in het bezit van de Fireflies en die geven de wapens niet zomaar weg.

Joel en Tess krijgen de taak een 14 jarig meisje naar het gemeentehuis te brengen. Het is al een hele overlevingstocht om bij het ziekenhuis te komen en daar blijkt ook nog dat de Fireflies die daar moesten wezen dood zijn. Echter hebben Joel en Tess in de tussentijd ontdekt dat het meisje immuun is en dat ze wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn voor het maken van een vaccin tegen de geïnfecteerde.

Ook blijkt Tess gebeten te zijn en heeft besloten om Joel en Ellie te helpen om het gemeentehuis te komen. Zij blijft achter en houdt de soldaten zo veel mogelijk tegen door als afleidingsmanoeuvre te fungeren. Ze schiet nog een aantal soldaten neer, maar wordt zelf ook neergeschoten.

Missie

Doordat de hele situatie is veranderd, besluit Joel om Ellie toch naar de Fireflies te brengen. Hij wil echter eerst naar zijn broer Tommy, aangezien hij zich bij de sekte aangesloten zou hebben. De reis brengt hen uiteindelijk bij Jackson in Wyoming. Dit is een erg lange reis waarbij je enkele gedeeltes mee zult maken. Zo ontmoeten de twee steeds nieuwe personages, zoals een bekende van Joel, genaamd Bill.

Echter kan Bill niet zo goed met Ellie overweg, voornamelijk omdat ze een grote mond heeft. Alhoewel de spanning soms hoog op loopt, komen er soms wel geinige gesprekken uit het gekibbel tussen de twee. Bill helpt hun uiteindelijk in een verlaten dorpje binnen te komen en daar vinden Joel en Ellie een auto, waarmee ze hun weg kunnen vervolgen.

Uiteindelijk komt het tweetal in Pittsburg terecht, maar ook daar hebben ze weinig geluk. Sterker nog: een hinderlaag zorgt er zelfs voor dat hun auto kapot is. Echter weten ze zonder al te veel kleerscheuren weg te komen en gaan ze weer te voet verder. Het geluk keert enigszins terug als ze de broers Sam en Henry tegenkomen, die ook de stad uit proberen te komen.

Als ze eenmaal op een plek komen, waar de twee broers bekende hadden verwacht, blijkt ook van hen geen spoor te bekennen. Bovendien is Sam gebeten en besluit Henry om hem niet in een geïnfecteerde te laten veranderen en maakt een einde aan het leven van zijn broer en zichzelf.

Joel en Ellie staan er nu weer alleen voor, maar zijn wel uit de stad gekomen. Ze besluiten de reis richting Tommy te vervolgen en die komen ze onderweg ook tegen, maar die laat weten niet meer bij de Fireflies te horen. Wel weet hij dat de groep zich verschuild houdt in een universiteit in Oost-Colorado.

Helaas voor Joel en Ellie komen ze ook daar bedrogen uit, want de meeste mensen zijn of dood of vertrokken naar een ziekenhuis in Salt Lake City. Net op het moment dat de twee weer naar hun paarden willen lopen worden ze aangevallen en alhoewel ze het overleven, raakt Joel ernstig gewond nadat hij op een stuk staal beland.

Voor het eerst met Ellie

Het verhaal maakt dan een klein sprongetje en je stapt in de schoenen van Ellie, die op zoek gaat naar voedsel. Ze vind uiteindelijk een hert, dat echter ook prooi is van David en James. Ze besluit uiteindelijk een deal met hen te maken, waardoor ze wat medicijnen krijgt, waarmee ze Joel weer kan helpen. Op het moment dat David de spullen gaat halen, worden Ellie en James aangevallen door geïnfecteerden en Clickers. Ze weten zich staande te houden en uiteindelijk komt James aan met de medicatie.

Op het moment dat Ellie Joel de medicatie geeft, komen er uit het niets meer mensen in de buurt. Het blijkt dat Ellie en Joel in de universiteit een hoop vrienden van David te hebben vermoord en dit zijn ook nog eens allemaal kannibalen. Terwijl Ellie nog een aantal vijanden om weet te brengen, wordt ze toch door David gevangen genomen.

David wil Ellie eigenlijk het liefst op de slagerstafel vermoorden, maar door een list weet Ellie toch te ontsnappen.

In de tijd dat Ellie probeert om te vluchten van het hele kamp dat de jacht op haar heeft geopend, wordt Joel wakker en die gaat uiteraard op zoek naar Ellie. Die komt hij uiteindelijk tegen in een afgebrande restaurant, terwijl ze met een machete op David aan het inhakken is. Joel weet haar tot bedaren te brengen en uiteindelijk reizen de twee verder af naar Salt Lake City.

Vaccin tegen een hoge prijs

Ook de reis naar het ziekenhuis is alles behalve een simpel ritje. Het komt op een gegeven moment zo ver dat Ellie bijna verdrinkt, maar gered wordt door de Fireflies. Echter krijgt Joel een knal op zijn kop en raakt buiten bewust zijn. Nadat hij bijkomt, maakt hij kennis met een aantal Fireflies die hem vertellen dat Ellie geopereerd wordt. Aangezien de infectie bij Ellie in de hersenen zit, weet hij dat ze dit niet zal overleven.

Hij besluit, ondanks dat de Fireflies hem proberen te overtuigen, de operatie te stoppen. Hij vermoord iedereen die hem in de weg staat en weet Ellie net op tijd te redden.

Uiteindelijk besluit Joel naar zijn broer in Jackson te verkassen en onderweg wordt Ellie wakker. Ze vraagt aan Joel wat er gebeurd is en die zegt dat er meer mensen immuun zijn en dat er geen oplossing is. Ellie lijkt hem niet te geloven en vraagt hem om te zweren dat dit gebeurd is. Joel blijft bij zijn verhaal en daar is waar de game ten einde komt.

The Last of Us Part 2 gaat niet direct verder na het einde van deze game, maar borduurt wel verder op het verhaal ervan. We zullen niks spoilen, maar willen jullie graag op attenderen dat de game een van de beste game van deze generatie is. Check vooral onze spoilervrije review! Ook kun je deze week kans maken op een gave goodiepakket van The Last of Us Part 2! Leuk detail: vandaag is het precies zeven jaar geleden dat The Last of Us uitkwam voor de PlayStation 3.