Special: Elke seconde telt

We leven in een wereld waarin we eigenlijk nergens de tijd meer voor hebben (of nemen). Wat is er nou frustrerender dan na een dag gewerkt te hebben, boodschappen hebben gedaan, gekookt, gegeten en afgewassen te hebben en eindelijk te kunnen gamen om vervolgens te moeten wachten tot de zoveelste update geïnstalleerd is.

Sneller internet? Doe een glasvezel check!

Dit wordt nog vervelender als blijkt dat de update nog gedownload moet worden, terwijl je daar juist die auto update functie dacht te hebben. Vooral als je al de hele dag zin hebt om die desbetreffende game (eindelijk) te spelen. Maar heb je ooit gedacht om te kijken of je thuis wel de juiste internetverbinding/snelheid hebt? Heb je ooit afgevraagd om over te stappen op glasvezel of aangevraagd: heb ik de mogelijkheid om over te stappen op glasvezel? Doe de glasvezel check en kom erachter!

Glasvezel is namelijk razendsnel dat overigens zeer betrouwbaar is. De periode tussen het versturen en ontvangen van gegevens is erg kort, waardoor je tijdens het gamen geen vertraging ondervindt tijdens heftige gamesessies. Het maakt zelfs niet uit wat de rest van het gezin in huis aan het doen is, want de bandbreedte blijft optimaal. Wil je Netflix streamen, video’s uploaden via Youtube en een groot bestand downloaden op je PC? Geen enkel probleem, want met glasvezel kan dit makkelijk allemaal tegelijk zonder dat je het merkt aan je verbinding.

Glasvezel kost dan wel iets meer per maand, maar als dit nog meer voorkomt dat je (onnodig) moet wachten op updates, die soms behoorlijk groot zijn. Daarnaast worden games ook steeds groter en is het inmiddels al redelijk normaal geworden dat je 100GB in huis moet halen om een game te kunnen spelen.

Hoe fijn is het dan als je niet eerst rekening moet houden dat je eerst een flinke tijd bezig bent met het downloaden van de game, maar al lang en breed aan de slag kunt zijn?!

Games Streamen

De game-industrie is langzaam aan het verschuiven en er bestaan al toffe streamingdiensten zoals xCloud Gaming van Microsoft en PlayStation Now van Sony. Je merkt dat de nadruk van gamen steeds meer komt te liggen op streamingdiensten en andere abonnement services waarbij je games download zoals de Xbox Game Pass. Dit zijn allemaal diensten die erg veel data verbruiken en het is dan ook ontzettend handig om een supersnelle internetverbinding te hebben. Glasvezel is dan ook de perfecte verbinding om te hebben als je gebruik maakt van deze diensten.

Competitief gamen

Ook tijdens het gamen kan het hebben van glasvezel erg veel voordeel hebben. Je zult namelijk een erg lage ping hebben. Dat is een tijd die wordt gemeten hoe snel data van jouw locatie de server bereikt. Dit wordt gemeten in milliseconden en dat is bij een coax verbinding zo’n 15ms, maar bij glasvezel dus 1 à 2.

Een hoge ping kan er zelfs voor zorgen dat er lag ontstaat. Dus als je wederom neergehaald wordt omdat je niet snel genoeg hebt gereageerd, vraag je dan of waarom je nog geen glasvezel check hebt gedaan!