Spec Ops: The Line-ontwikkelaar en Nine Inch Nails-gitarist komen met een horrorgame

Onder de gloednieuwe studio Eyes Out gaat de creative director achter de culthit Spec Ops: The Line en de gitarist van Nine Inch Nails aan de slag met een kosmische horrorgame.

Cory Davis, de man die de regie in handen had van Spec Ops: The Line gitarist Robin Finck hebben een nieuwe studio geopend genaamd Eyes Out. Deze studio in Los Angeles werkt met een team ‘gepassioneerde ontwikkelaars, die geloven in de krachtige synesthesie die voortvloeit uit het combineren van muziek, een narratief en interactieve ervaringen’.

De studio werkt aan een kosmische horrorgame, die geheel als singleplayer te spelen is. Wat we precies kunnen verwachten, is niet bekend en verdere details werden ook niet onthuld.

In de komende maanden zal dit wel gaan gebeuren en zodra we iets horen, laten we het jullie uiteraard weten!