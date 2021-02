Spannende updates voor Xbox Series X en S dit jaar

Microsoft heeft nog wat ‘spannende’ functies voor de Xbox Series-consoles in petto en die zullen dit jaar verschijnen.

In een nieuwe Xbox podcast laat Microsoft’s Jason Ronald weten dat de nieuwe consoles net uit zijn en er ‘in de komende maanden’ meer aankondigingen voor nieuwe functies zullen worden gedaan en wanneer Microsoft deze zal uitbrengen.

“Als team zijn we gewoon heel enthousiast over deze eerste reactie van fans over de hele wereld. Bij de lancering zeiden we het intern de hele tijd, dit is eigenlijk pas het begin. We hebben veel echt opwindende dingen die de komende maanden en de komende jaren in de pijplijn komen. “

“Er komt veel aan … we kunnen niet echt teveel zeggen”,

voegde programmadirecteur Larry Hryb toe aan de podcast.

“Ik denk dat we hier snel op terug zullen komen”

Ronald merkte op dat het Xbox-team in november een welverdiende pauze nam ‘om achterover te leunen en gewoon naar de gemeenschap te luisteren en te luisteren hoe mensen de consoles gebruiken, waar ze enthousiast over zijn, gebieden die we kunnen verbeteren’, maar het team is nu klaar om meer updates uit te brengen.

Het lijkt erop dat Microsoft zich concentreert op het updaten van de Xbox Mobile-app met het bijhouden van prestaties, en het uitzenden van updates, DVR-kwaliteitsverbeteringen en Quick Resume-aanpassingen zullen allemaal in de pijplijn zitten voor de consoles.

“We moesten Quick Resume uitschakelen voor sommige titels in het startvenster”,

legt Ronald uit.

“Het team heeft heel hard gewerkt om die titels weer in te schakelen, zodat mensen die geweldige, snelle hervattingservaring krijgen voor alle titels die mensen spelen. Dit zijn allemaal gebieden die echt hoge prioriteiten voor ons hebben, aangezien we naar toekomstige updates in de komende maanden kijken en je zult in staat zijn om een ​​aantal van deze ervaringen binnenkort in de Insider-ringen te zien”.