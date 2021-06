Space management-game Ixion aangekondigd

We hebben een eerst blik gekregen op de space management-game Yxion, waarin de mensheid een lastig leven heeft in de ruimte waar jij ze best wat hulp bij kunnen gebruiken.

Je gaat niet alleen maar opzoek naar nieuew planeten om te leven, maar je gaat dieper onderzoek naar alles wat de ruimte te bieden heeft. De gameplay gaat dan ook erg diep in op het bestuderen van planten en gesteentes, industrie en natuurlijk het overleven van de mens. Ixion moet in 2022 uitkomen en zal via Steam verkrijgbaar zijn.