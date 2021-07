Fightingame Soulcalibur 6 blijkt een grote verkoper te zijn. Bandai Namco’s spel is met twee miljoen verkopen het op één na succesvolste deel in de reeks.

Soulcalibur IV spant nog steeds de kroon met 2,3 miljoen verkopen. Het is echter natuurlijk niet ondenkbaar dat deel zes deze hoeveelheid nog voorbij gaat streven. Het spel kwam in 2018 uit en heeft in de tussentijd nog updates gehad met nieuwe personages. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 2B uit Nier Automata.