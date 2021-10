Sora uit Kingdom Hearts aangekondigd als de laatste DLC-vechter voor Super Smash Bros. Ultimate

Sinds de release van Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch in 2018 hebben spelers de game meer dan 2,2 miljard uur gespeeld, waarvan 11,7 miljard offlinegevechten en 7,8 miljard online-multiplayergevechten.

De game heeft ook een hoop extra vechters, levels, en legendarische muzieknummers uit wereldberoemde games en franchises verwelkomd als onderdeel van de volgepakte Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass-DLC*.

Op 19 oktober zal de volgende populaire held uit de wereld van videogames op het strijdtoneel staan als de laatste toevoeging aan de epische line-up, en het opnemen tegen vechters als Mario, Zelda, PAC-MAN, Sonic, Snake en Cloud.

In een speciale video die werd gepresenteerd door Masahiro Sakurai, de director van de Super Smash Bros.-serie, werd bekendgemaakt dat Sora uit de Kingdom Hearts-serie de laatste DLC-vechter voor Super Smash Bros. Ultimate zal zijn. De komst van Sora zal ook het slot zijn van een buitengewone, haast drie jaar durende reis van nieuwe vechters uit allerlei gamewerelden die aan het roster zijn toegevoegd. Sora is onderdeel van de DLC Challenger Pack 11*, dat ook een nieuw level en diverse muzieknummers uit de Kingdom Hearts-franchise bevat. De videopresentatie wierp een uitgebreide blik op de aanvallen van de nieuwe vechter, evenals het nieuwe level Vergeten Kasteel.

Challenger Pack 11 is onderdeel van Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol. 2, die ook Min Min uit ARMS, Steve en Alex uit Minecraft, Sephiroth uit FINAL FANTASY VII, Pyra/Mythra uit Xenoblade Chronicles 2 en Kazuya uit de Tekken-franchise bevat. Challenger Pack 11 kan ook los worden gekocht.

Het hoofdpersonage van de Kingdom Hearts-serie is Sora, een jonge knul die het iconische Sleutelzwaard gebruikt. Hij reist door diverse Disney- en Pixar-werelden en vecht tegen vijanden, die bekendstaan als de Heartless, om de duisternis te verslaan en de vrede in de werelden te herstellen. Zijn bekende look en aanvallen uit de KINGDOM HEARTS-games lenen zich perfect voor de slagvelden van Super Smash Bros. Ultimate, waardoor een toegankelijke en unieke vechter met een eigen stijl is ontstaan.

Sora gebruikt in Super Smash Bros. Ultimate aanvallen die zijn gebaseerd op die uit Kingdom Hearts en is vooral in de lucht erg goed. Hij kan hoog springen en zijn moves zijn licht. Hoewel hij zelf makkelijk gelanceerd kan worden, is Sora erg sterk. Combo’s met zijn machtige Sleutelzwaard maken hem een formidabele vechter.

Door middel van een reeks knoppencombinaties kan Sora allerlei combo’s uitvoeren met zijn Sleutelzwaard, of het nu gaat om directe aanvallen, luchtaanvallen of zijwaartse smashaanvallen. Hij kan ook Magie gebruiken, net als in Kingdom Hearts. Fans zullen de spreuken Firaga, Thundaga en Blizzaga direct herkennen, die op diverse manieren gebruikt kunnen worden om je tegenstanders het leven zuur te maken. Sora kan ook zijn ultieme smash “Sleutelgatverzegeling” gebruiken om zijn tegenstanders te verslaan.

Het nieuwe level dat spelers krijgen in Challenger Pack 11, is het Vergeten Kasteel. Fans van de KINGDOM HEARTS-serie zullen de locatie direct herkennen, omdat spelers er in de vele games in de serie vaak komen. Het dynamische level heeft één platform in het midden en wanneer de ontknoping in een gevecht nadert, reizen spelers naar een speciale plek die is gebaseerd op Dive to the Heart, met visuals van enkele bekende gezichten uit de Kingdom Hearts-serie.

Na het downloaden van Challenger Pack 11 ontvangen spelers ook negen muzieknummers uit de KINGDOM HEARTS-serie. Degenen die KINGDOM HEARTS Melody of Memory hebben gespeeld, krijgen ook een extra muzieknummer, Dearly Beloved -Swing Version-. Daarnaast wordt er een nieuw spiritboard toegevoegd met personages uit KINGDOM HEARTS, zoals Riku, Kairi en Roxas. Bovendien zullen er nieuwe betaalde in-game kostuums voor de Mii-vechter verkrijgbaar zijn, waaronder Doom Slayer, Octoling (pruik) en Judd (hoed). Deze zijn los te koop.

Van 5 oktober tot 24 oktober 2021 krijgen spelers dubbele gouden punten bij een digitale aankoop van Super Smash Bros. Ultimate, de Fighters Pass, Fighters Pass Vol. 2 of een van de individuele Challenger Packs (ook voor de vechter Piranha Plant).

Als verrassing werd in de presentatie ook aangekondigd dat er diverse games uit de Kingdom Hearts-serie naar de Nintendo Switch zullen komen als cloudgames, waaronder Kingdom Hearts- HD 1.5+2.5 ReMIX – Cloud Version, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version en Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version. Later wordt er meer informatie gegeven over deze games, inclusief de releasedatums op de Nintendo Switch.