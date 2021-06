Sony’s volgende studio-overname lijkt Bluepoint te worden

Sony liet vandaag weten Insomniac officieel aan de PlayStation Studios te hebben toegevoegd en de volgende overname lijkt zich al aan te melden.

Het is niet helemaal duidelijk, maar na de overname van Insomniac deelde Sony Japan het nieuws, maar in plaats van de naam van de Ratchet and Clank ontwikkelaar werd de naam van Bluepoint in het plaatje vermeld.

Het kan om een fout van Sony Japan gaan, maar de Tweet is inmiddels verwijderd. Het zou overigens geen opmerkelijke aankoop van Sony zijn. Bluepoint Games heeft namelijk al jarenlang ervaring in het remaken/ remasteren van diverse PlayStation klassiekers, zoals God of War en God of War 2 voor de God of War Collection, de Ico & Shadow of the Colossus Collection, Flower, Uncharted: The Nathan Drake Collection en Gravity Rush.

We zullen nog af moeten wachten tot Sony dit officieel bevestigd/ ontkend. Echter hebben we in de wandelgangen gehoord dat een dergelijke deal eerder een kwestie van wanneer dan of zou zijn.