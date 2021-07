Sony’s State of Play toonde Death Stranding Director’s Cut, Deathloop gameplay en meer

Gisteravond was er weer een State of Play van Sony. Hoewel er geen echte knallers waren, werden wel een paar interessante zaken aangekondigd.

Nieuwe gameplay van Deathloop

De grote headliner was uiteraard Deathloop, waarbij 10 minuten aan gameplay werd getoond. We zien nu meer wat wij kunnen verwachten van deze interessante Bethesda shooter.

Death Stranding Director’s Cut aangekondigd

Daarnaast werd ook de Director’s Cut van Death Stranding aangekondigd, welke extra missies, vechtmechanieken en een race modus zal toevoegen. Tevens zal de Director’s Cut ook een PlayStation 5-versie bevatten die zal draaien op 4K 60fps, snellere laadtijden zal hebben en de Dualsense volledig zal ondersteunen. Als je het spel al hebt, kost het je €10,- om te upgraden.

Moss Book II aangekondigd

Verder leek de State of Play meer gericht op verschillende indie-titels die in de koker zitten. Een opvallende hierbij is Moss Book II, een vervolg op de PSVR-titel Moss die wij toentertijd ons zeker beviel.

Andere indie-titels in de spotlight

Andere titels die de aandacht kregen waren Tribes of Midgard, F.I.S.T, Arcadegeddon, SIFU, Jett: the Far Shore, Hunter’s Arena: Legends, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles en Lost Judgment. Bekijk de video’s hieronder.