Sony heeft de eerste live-action commercial voor de PlayStation 5 online geknald. Daarin toont men de unieke features van de controller en ook van de console.

De unieke features van de DualSense zijn uiteraard de haptische feedback en adaptieve triggers. De triggers moeten de ervaringen van je games nog intenser maken. Zo voelen de triggers anders aan wanneer je bijvoorbeeld een pijl aan je boog spant of wanneer je een bocht neemt in een racegame.

De omschrijving van Sony over de commercial luidt als volgt:

“Je zult de functies van de nieuwe console tot leven zien komen door de ogen en bewegingen van een jonge vrouw. Het begint als ze over een bevroren meer loopt en het ijs aan haar voeten voelt kraken. Terwijl het personage gevaar voelt, toont de plotselinge explosieve onthulling van het kraken van het ijzige oppervlak de haptische feedbacksensatie die je kunt voelen van de DualSense draadloze controller voor de PS5-console.

“Het geluid komt dan uit alle richtingen terwijl het hoofdpersonage reageert op alles wat ze hoort – of het nu van voren, van opzij, van boven of van achteren komt – met de Tempest 3D AudioTech van de PS5-console. Het sluiten van de plek – terwijl het centrale personage haar boog trekt – is de spanning van haar boogpees een sensatie die je ook zult voelen, mogelijk gemaakt door de adaptieve triggers van de DualSense draadloze controller. “

De DualSense werd in april ineens onthuld en zal later dit jaar met de PlayStation 5 lanceren. Op die console zul je dus ook nog je DualShock 4 controller kunnen gebruiken, maar alleen voor PlayStation 4-games.