Sony zal niet met een Gamepass voor PlayStation komen

Er zal geen Gamepass variant voor de PlayStation komen, heeft Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan aangegeven tijdens een interview met gameindustry.biz.

Op dit moment heeft Microsoft een behoorlijke ader aangeboord met hun Gamepass, een maandelijks abonnement waarbij je toegang krijgt tot honderden games voor zowel de Xbox als PC. Toen gameindustry.biz vroeg aan Jim Ryan vroeg of Sony hier ook mee bezig is vanwege de aankondiging van de PlayStation Collection, gaf hij een zeer stellig antwoord:

For us, having a catalogue of games is not something that defines a platform. Our pitch, as you’ve heard, is ‘new games, great games.’ We have had this conversation before — we are not going to go down the road of putting new releases titles into a subscription model. These games cost many millions of dollars, well over $100 million, to develop. We just don’t see that as sustainable.(….)We want to make the games bigger and better, and hopefully at some stage more persistent. So putting those into a subscription model on day one, for us, just doesn’t make any sense. For others in a different situation, it might well make sense, but for us it doesn’t. We want to expand and grow our existing ecosystem, and putting new games into a subscription model just doesn’t sit with that.