Sony werkt mogelijk aan WipEout voor de PlayStation 5 en VR2

Sony zou volgens een insider bezig zijn om een gloednieuwe WipEout te ontwikkelen voor de PlayStation 5 en VR2.

Het is alweer lang geleden dat we van deze serie hebben gehoord. Nadat de Omega Collectie in 2017 verscheen, werd het angst vallend stil rondom de arcaderacer. Nadat Studio Liverpool werd gesloten, leek het erop dat er ook een einde aan deze serie zou komen.

Maar dit lijkt dus niet helemaal het geval te zijn. Althans als we industrie insider Shpeshal_Nick mogen geloven. Hij heeft op Twitter laten weten dat Sony bezig is met een nieuw deel, dat volgens zijn bronnen naar de PlayStation 5 en de nieuwe VR-headset komt. Het zou zo maar eens kunnen dat dit een van de eerste ‘hybride’ games is voor de nieuwe VR-bril van Sony.

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project.

