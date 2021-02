Sony werkt aan nieuwe PlayStation VR voor PlayStation 5

Sony heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat men aan een vernieuwde versie van PlayStation VR voor de PlayStation 5 werkt.

De vernieuwde versie van de PlayStation VR werd op het PlayStation Blog aangekondigd, maar niet onthuld. Wel weten we dat de nieuwe VR-bril een scherpere resolutie heeft, een grotere field of view (FOV), verbeterde registratie heeft en met slechts een kabel aangesloten kan worden.

Ook heeft Sony nog geen naam voor de ‘next-gen VR’ gegeven en hoeven we de headset dit jaar nog niet te verwachten. Het bedrijf werkt ook aan een nieuwe VR controller, speciaal voor de vernieuwde VR-bril.

Deze controller maakt gebruik van de DualSense functies, dus verwacht haptische triggers en accurate vibraties. Sony meldt ook dat er veel geleerd is van de huidige VR-bril en dat we een ergonomische controller en een meer naadloze ervaring kunnen verwachten.

“We wilden deze vroege update aan onze fans aanbieden, aangezien diverse ontwikkelaars zijn begonnen met het creĆ«ren van nieuwe werelden die je in virtual reality kunt verkennen”

, aldus Hideaki Nishino, SVP van platformplanning en -beheer.

Alhoewel de aankondiging vandaag niet heel diep in gaat op de features, is het toch fijn dat Sony in ieder geval bevestigt wat we eigenlijk al vermoedden. Zo was er vorig jaar een patent door het bedrijf aangevraagd voor een andere manier om de bewegingen van spelers te registreren.