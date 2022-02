Sony volgens Jim Ryan nog niet klaar met overnames van studio’s

Volgens PlayStation CEO Jim Ryan is het bedrijf nog lang niet klaar met het overnemen van ontwikkelaars. De gisteren bekendgemaakte overname van Bungie is dus niet de laatste.

In een interview met GamesIndustry.biz laat Jim Ryan weten dat er bij Sony meer interesse is voor overnames. Al is het niet duidelijk welke studio’s Sony aan PlayStation Studios wil toevoegen.

“We mogen absoluut meer verwachten. We zijn nog lang niet klaar. Met PlayStation hebben we nog een lange weg te gaan. Ik zal persoonlijk veel van mijn tijd doorbrengen met Pete [Parsons, Bungie CEO] en het team van Bungie, om ervoor te zorgen dat alles goed past en dat autonomie autonomie betekent. Maar elders in de organisatie moeten we nog veel meer zetten.”

Het afgelopen jaar zijn we uitgebreid naar in totaal 17 studio’s over de hele wereld. Nieuwe toevoegingen zullen ons helpen het bereik van onze IP uit te breiden, spannende nieuwe games te ontwikkelen en de technische mogelijkheden van PS5 verder te benutten door kennisuitwisseling en samenwerking.

Bungie’s technische expertise, in combinatie met hun staat van dienst in het bouwen van zeer betrokken communities, maakt hen een natuurlijke geschikte partner voor samenwerking met PlayStation Studios. We zijn verheugd om plannen te maken om vaardigheden en expertise te delen en het potentieel te ontsluiten om de briljante geesten bij Bungie onder het PlayStation-dak te hebben.”

