Sony verwacht tekorten PlayStation 5 tot minimaal volgend jaar

Sony heeft het zwaar wat betreft het maken van voorraden van de PlayStation 5. Door tekorten aan halfgeleiders, en de hoge vraag naar de console, blijft de schaarste voorlopig bestaan.

Het lag misschien al ergens in de lijn der verwachting, aangezien er steeds minder gemeld werd over voorraden bij de retail en ondanks de goede hoop van Sony dat het dit jaar beter zal worden, komt de CFO van het bedrijf met minder goed nieuws. Hiroki Totoki heeft namelijk aan investeerders van het bedrijf laten weten dat de tekorten nog minimaal tot 2022 zullen blijven aanhouden. Dit vanwege de chips-schaarste, maar ook door de shipping crisis.

Er is op dit moment namelijk een tekort aan containers en de havens wereldwijd raken overbelast. Door dit probleem kampen eigenlijk alle bedrijven met leveringsproblemen. Daarbij werkte het niet mee dat het schip de Ever Given een tijd vastlag in het Suezkanaal en de boel blokkeerde.

De CFO heeft in ieder geval laten weten dat het lastig zal worden om een PlayStation 5 onder de kerstboom te gaan krijgen. Hiermee geeft hij aan dat de voorraden in ieder geval tot 2022 niet zullen verbeteren. Hij gaat er wel vanuit dat er volgend jaar wel beter zal moeten worden, maar experts zijn wat dat betreft nog wat terughoudender. Deze verwachten dat het mogelijk zelfs nog tot 2023 kan duren. Sony laat in ieder geval wel weten naar andere oplossingen te kijken voor een andere oplossing.