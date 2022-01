Sony verklapt niet of de PSVR 2 backwards compatible is en of het dit jaar zal verschijnen

Sony houdt het nog mysterieus als het aankomt of de PlayStation VR2 wel of niet backwards compatible zal worden en of de nieuwe headset dit jaar nog zal verschijnen.

Eerder deze week maakte de platformhouder meer bekend over de PSVR2, maar liet nog in het midden wanneer we deze kunnen verwachten. Ondanks informatie over de resolutie en framerate van de bril werd er niet gemeld wanneer we de headset kunnen verwachten.

Op Twitter laat Stephen Totilo (een journalist van Axio) weten bij Sony navraag te hebben gedaan voor een mogelijke release dit jaar, maar zegt daar geen duidelijk antwoord op te hebben gekregen.

“Ik vroeg Sony of PSVR2 in 2022 zou uitkomen en of het achterwaarts compatibel zal zijn met PSVR-titels (iets dat veel mensen me gisteren vroegen). Geen van beide werd gisteren aan de orde gesteld”, zegt hij in de tweet. “Sony PR zegt dat ze op dit moment niets meer aan te kondigen. Dus houd ons in de gaten…”

Het lijkt erop dat Sony nog voorzichtig is met de details, aangezien het door de pandemie erg lastig blijkt om al vroegtijdige concrete releasedata te geven. Daarnaast heeft Sony ook nog steeds te kampen met tekorten aan chips, waardoor de vraag naar de PlayStation 5 vooralsnog veel hoger blijft dan het aanbod.

Echter willen we nog wel op attenderen dat de details van gisteren erg overeen komen met wat we eerder in de bekende wandelgangen hebben gehoord. Volgens die geruchten zou de PSVR 2 in het najaar van 2022 moeten verschijnen. Word vervolgd!