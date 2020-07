Sony verdubbelt productie PlayStation 5, aldus business website

Business website Bloomberg beweert dat Sony de productie van de PS5 dit jaar zal verdubbelen. Het Japanse bedrijf zou deze beslissing nemen vanwege de huidige coronacrisis.

Sony sprak eerder over 5 tot 6 miljoen PS5-exemplaren voor dit jaar. Nu zou dat aantal verhoogt zijn tot ongeveer 10 miljoen. De vraag naar de console zou toegenomen zijn vanwege de pandemie, aangezien meer mensen daardoor langere tijd thuis zitten. Het blijft natuurlijk de vraag of dit aantal genoeg is. De PS4 verkocht in de eerste twee kwartalen 7,5 miljoen exemplaren, maar toen was Corona natuurlijk nog geen factor.

Op het moment van schrijven is er nog een prijs of exacte releasedatum van de PS5 bekend.