Sony trekt stekker uit officiële Killzone website

Sony heeft gekozen om niet langer door te gaan met de officiële website van Killzone. Mocht je de website toch willen bezoeken, zal je helaas op een generieke PlayStation-site terecht komen.

Als je de website bezoekt, zie je de melding waarin staat beschreven dat de website ‘met pensioen’ is. Het lijkt erop dat Sony zeven jaar na de laatste game uit de serie niet meer terug keert.

Het is ook niet heel vreemd, aangezien ontwikkelaar Guerrilla Games bezig is met de opvolger van Horizon: Zero Dawn. Volgens geruchten zou de in Amsterdam gevestigde studio daarnaast ook bezig zijn met een reboot van Socom, al hebben we daar nog steeds niks officieels van vernomen.

Ondanks dat de website offline gaat, kunnen spelers vooralsnog gewoon aan de slag met de multiplayer van Killzone Shadow Fall en Mercenary. Het enige wat nu niet meer kan is een clan voor Shadow Fall aanmaken of beheren.

Killzone was een van de first party games voor de PlayStation 2, 3, 4 en de handhelds. Sony heeft nog geen commentaar gegeven of dit ook het einde betekent van deze serie. We zullen het uiteraard voor jullie op de voet blijven volgen. Hebben jullie Killzone ooit geprobeerd? Wat zijn jullie ervaringen met de shooter van Nederlandse bodem? Laat het ons vooral weten in de reacties!