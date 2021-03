Sony toont de vernieuwde PlayStation VR controllers

Sony heeft goed geluisterd naar de feedback op de PlayStation Move-controllers, die gebruikt werden voor de PlayStation VR. De nieuwe controllers zien er in ieder geval erg handig uit voor VR-games.

Eerder dit jaar liet Sony al weten aan een nieuwe versie van de PlayStation VR voor de PlayStation 5 te werken en vandaag doet de platformhouder een stapje bovenop door de vernieuwde controllers te laten zien. Ook weer in een bericht op het PlayStation Blog werden de vernieuwde controllers getoond en voorzien van de nodige tekst en uitleg.

Sony’s senior vice-president van platformplanning en -beheer, Hideaki Nishino, legt een deel van de ideeën uit achter deze mooie nieuwe controllers.

“Onze nieuwe VR-controller spreekt tot onze missie om een ​​veel dieper gevoel van aanwezigheid en een sterker gevoel van onderdompeling in VR-ervaringen te bereiken”

, legt hij uit.

“Het zal voortbouwen op de innovatie die we hebben geïntroduceerd met de DualSense draadloze controller, die het ‘gevoel’ van games op PS5 heeft veranderd door een nieuwe manier te ontgrendelen om het gevoel van aanraking aan te boren. Nu brengen we die innovatie naar VR-gaming.”

Er wordt ook opgemerkt dat de nieuwe controllers kunnen worden gevolgd door de headset, wat suggereert dat de apparaten inside-out tracking ondersteunen – iets waarnaar werd verwezen in een patent van Sony dat afgelopen september werd ontdekt. Het ontwerp van de controllers is ook niet verrassend, aangezien de pads een beetje op de Valve Index-controllers lijken – het ontwerp is bewezen geschikt voor fatsoenlijk, nauwkeurig VR-spel.

Net als de DualSense van de PS5, ondersteunen de nieuwe VR-controllers adaptieve triggers en haptische feedback. Ze bevatten ook vingeraanraakdetectie en tracking.

“De controller kan je vingers detecteren zonder te drukken in de gebieden waar je je duim, wijsvinger of middelvinger plaatst. Hierdoor kun je tijdens het gamen natuurlijker gebaren met je handen maken. ”

“Prototypes van onze nieuwe VR-controller zullen binnenkort in handen zijn van de ontwikkelingsgemeenschap en we kunnen niet wachten om te zien met welke ideeën ze komen en hoe de controller helpt om hun verbeelding tot leven te brengen!”

concludeert Nishino, wat suggereert dat we deze apparaten eerder dan later in actie kunnen zien.

Het zal nog wel even duren voordat we met de vernieuwde controllers en bijbehorende headset aan de slag kunnen. Sony liet vorige maand weten dat de nieuwe VR-bril niet dit jaar meer zal verschijnen.