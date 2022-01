Sony reageert op de acquisitie van Activision Blizzard

Het zal niemand zijn ontgaan dat Microsoft een grote aankoop heeft gemaakt. Wij hebben het natuurlijk over de acquisitie van Activision Blizzard. De uitgever van games zoals Call of Duty, World of Warcraft en Overwatch is aangeschaft voor ruim 70 miljard dollar. Sony heeft gereageerd in een korte statement.



Het is geen geheim dat de aankoop van Activision Blizzard een grote verassing was voor iedereen in de gaming industrie. De uitgever staat bekend om grote titels, zoals Call of Duty, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch en nog veel meer. Al deze games zijn (op uitzondering van World of Warcraft) zijn beschikbaar op zowel PlayStation en Xbox systemen. Een aantal zijn zelfs beschikbaar op de Nintendo Switch. Niemand weet wat de toekomst gaat inhouden voor nieuwe games die vanuit de uitgever komen op basis van exclusiviteit. Velen weten ook niet wat Sony hiervan vindt. Alhoewel Sony daar niet heel uitgebreid over heeft gepraat heeft een woordvoerder van het bedrijf het volgende gezegd; “We expect that Microsoft will abide by contractual agreements and continue to ensure Activision games are multiplatform,”. Microsoft en Activision Blizzard hebben nog geen statement gemaakt op de status van toekomstige titels.

Deze aankoop heeft invloed gehad op de aandelen van Sony. Deze zijn met 12,8% gezakt. Dat is de grootste “one-day drop” sinds 2008. Dit kan veel invloed hebben op de toekomst als Microsoft meer games exclusief gaat uitbrengen op Xbox en PC. Wij moeten niet vergeten dat Xbox Game Pass ook een grote rol hierin kan spelen. De populaire abonnementsdienst van Microsoft groeit hard met een totaal aantal van 25 miljoen abonnees.

Wat betekent dit voor Sony en de toekomst van gaming? Dat is nog niet zeker. Wij weten wel dat Microsoft niet stil blijft staan deze generatie en haar Xbox-ecosysteem tot iets groots wil maken.