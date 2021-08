Sony heeft genoeg PlayStation 5-componenten om aan doelstelling te voldoen

Sony heeft tijdens de presentatie van diens kwartaalcijfers laten weten voldoende PlayStation 5-componenten te hebben bemachtigd om in het huidige fiscale jaar nog zo’n 12 miljoen consoles te kunnen verkopen.

Alle hardware fabrikanten hebben sinds de corona te maken met een chronisch tekort aan halfgeleiders. Het is ook de grootste reden voor het feit dat de vraag voor de nieuwe consoles van Sony en Microsoft hoog blijft. Gelukkig heeft Sony nu wat meer hoopgevender nieuws. Het bedrijf heeft in ieder geval genoeg componenten weten te bemachtigen om tot eind maart 2022 zo’n 12 miljoen PlayStation 5-consoles te kunnen bouwen.

Dat is al meer dan de 10 miljoen die Sony over de eerste acht maanden van verkoop over de toonbank heeft laten vliegen. Het lijkt er dus op dat als je op zoek bent naar een PlayStation 5 je in de komende maanden meer kans gaat krijgen om er een te bemachtigen.

Volgens Hiroki Totoki heeft het bedrijf overwogen om de productie van de console te versnellen, door de hardware aan te passen en andere leveranciers te benaderen. Het lijkt er echter op dat ze daar geen gebruik van hebben gemaakt.