Sony Pictures ontwikkelt 3 films en 7 tv-series gebaseerd op hun games

Sony gaat flink uitpakken qua film en series, want er staan namelijk 3 films en 7 tv-series op de planning

In een gesprek met MediaPost bevestigt CEO Tony Vinciquerra dat er drie films en zeven series gebaseerd op Sony’s IP in ontwikkeling zijn.

Vinciquerra zegt dat Sony vanaf nu meer gaat vertrouwen op hun eigen merken en dat er meer integratie van Sony bedrijven zullen komen. Sony liet vorig jaar al weten dat ze onder het label PlayStation Productions meer entertainment mogelijkheden met hun merken wilde brengen. De studio wordt geleid door Shawn Layden en we zullen ongetwijfeld het logo hiervan voor het eerst zien in de Uncharted film.

Van welke games er een serie en/ of film komen is niet bekend. We weten in ieder geval zeker dat The Last of Us daar niet bij hoort, aangezien daarvan al een serie door HBO wordt gemaakt.