Sony overwoog een minder krachtige PS5, maar zag daar ook weer vanaf

Volgens PlayStation baas Jim Ryan was Sony niet te spreken om een minder krachtige PlayStation 5 naast de huidige op de markt te brengen.

Volgens Ryan, die overigens de keuzes en filosofieën van de concurrentie respecteert, heeft Sony wel overwogen om een minder krachtige PlayStation 5 te ontwikkelen, maar besloot dat het iets was dat in het verleden geen geweldige resultaten opleverde.

“Uiteraard is de prijs erg belangrijk,” meldt Jim Ryan aan het Japanse AV Watch (vertaald door VGC)”Een ding dat kan worden gezegd, is dat als je naar de geschiedenis van de gamebusiness kijkt, het maken van een speciale, goedkope console met lagere specificaties iets is dat in het verleden geen geweldige resultaten heeft opgeleverd. We hebben die optie overwogen en andere leidinggevenden die dit hebben geprobeerd, zien ontdekken hoe problematisch het is. ”

Ryan verklaarde dat Sony in plaats daarvan toegewijd is aan zijn huidige strategie om mensen te bewijzen met een toekomstbestendige console die ze ‘vier, vijf, zes of zelfs zeven jaar’ willen gebruiken.

“Ze (de gamers) willen geloven dat ze iets hebben gekocht dat toekomstbestendig is en niet binnen twee tot drie jaar verouderd zal zijn. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat als ze uiteindelijk een nieuwe tv kopen, hun huidige console die nieuwe 4K-tv die ze overwegen te kopen, kan ondersteunen. ”

Sony komt alsnog met twee modellen van de PlayStation 5 op de markt, maar die zijn beide even krachtig. Het enige verschil tussen de twee is dat de duurdere variant voorzien is van een UHD Blu-ray speler en daardoor dus 100 euro duurder is. De PlayStation 5 verschijnt op 12 november in onder andere de VS, Japan en Mexico. Een week later zijn wij aan de beurt.