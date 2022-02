Sony onthuld de design van PlayStation VR2

Sony laat zien hoe de PlayStation VR2 er uit ziet in haar PlayStation Blog. Senior Vice President Hideaki Nishino vertelt meer over het ontwerp in de blog.



Tijdens CES heeft Jim Ryan de PlayStation VR2 aangekondigd. Wij hebben een beeld gekregen van de specificaties en hoe de controllers er uit zullen zien. Wij hebben ook een aankondiging gekregen van een game die voor Sony’s nieuwe systeem uit zal komen. Namelijk Horizon Call of the Mountain door Guerrilla en Firesprite. Wij hebben destjds niet gezien hoe de headset er uit ziet, tot vandaag.

Bij de eerste oogopslag kan je zien dat de PlayStation VR2 inspiratie heeft genomen van de PlayStation 5. Dit heeft Sony bewust gedaan. Terwijl het team de PlayStation 5 aan het ontwerpen waren hadden zij de volgende generatie van virtual reality in gedachte. Sony’s populaire nieuwe console is vrij plat, omdat het was ontworpen om horizontaal te kunnen liggen. De headset voor PlayStation VR2 is een stuk ronder; het artikel omschrijft het ook als een “orb”. Dit hoort het 360-graden zicht die spelers in de VR-wereld hebben te representeren. Je ziet ook meteen dat de controllers met die gedachte gemaakt zijn. Volgens Nishino zullen spelers snel wennen aan de headset, omdat zij het concept van de eerste PlayStation VR hebben behouden. Denk hierbij aan het gebalanceerde gewicht van de headset, een makkelijk aanpasbare hoofdband en de plek van de headphone jack. De senior art director van SIE, Yujin Morisawa heeft wat vertelt over de ventilatie die de headset zal hebben.

“When I started to work on the design for the PlayStation VR2 headset, one of the areas I wanted to focus on first was the idea of creating a vent in the headset to let air out, similar to the vents on the PS5 console that allows airflow.” en “I worked on many design concepts to achieve this, and in the final design, you can see there is a little space in between the top and front surface of the scope that contains the integrated ventilation.”, aldus Yujin Morisawa.

De blog geeft nog geen officiƫle releasedate aan en of het backwards compatible zal zijn met voorgaande PSVR games. Daar moeten wij nog even op wachten.