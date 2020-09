‘Sony onderhandelde met Bethesda over PS5-exclusiviteit Starfield’

Sony schijnt net naast een exclusiviteitsdeal met Bethesda gegrepen te hebben voor Starfield, de volgende grote game van Bethesda. Microsofts plan om Bethesda-moederbedrijf ZeniMax te kopen, gooide echter roet in het eten.

Game Informer-journalist Imran Kahn meldt het nieuws op Twitter en vermeldt verder dat Sony enkele maanden geleden nog in onderhandeling was met Bethesda. Het lijkt erop dat Sony bereid was om flink in de buidel te tasten voor de deal. Na soortgelijke deals voor Deathloop en Ghostwire: Tokyo, zou Starfield zou een mooie follow-up zijn. Jammer, maar helaas voor Sony was Microsoft al bezig met de overname van ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda. De prijs voor exclusiviteit zou daardoor zo hoog zijn geworden dat Sony is afgehaakt.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up. — Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020

Starfield is de volgende grote game van Bethesda, die na Deathloop en Ghostwire: Tokyo moet verschijnen. De game wordt Bethesda’s eerste originele RPG in vijfentwintig jaar tijd en speelt zich af in de ruimte. Voor de rest is er vrijwel niets bekend over de game.