Sony neemt The Playroom-ontwikkelaar Firesprite over

Sony is blijkbaar nog lang niet klaar met het overnemen van bekende studios. Het bedrijf heeft namelijk de ontwikkelaar van Playroom en Sackboy Run (Firesprite) aan hun studios toegevoegd.

Na een aantal jaren samenwerken aan games als The Playroom en The Playroom VR heeft Sony Firesprite als veertiende studio overgenomen. De studio bestond uit onder andere voormalige leden van SIE Studio Liverpool.

“Firesprite is een creatieve en ambitieuze studio die uitzonderlijk is in het bouwen van ongelooflijke ervaringen die het potentieel van onze hardware echt laten zien”, zegt Hermen Hulst, hoofd van PlayStation Studios.



“De technische en creatieve capaciteiten van het team zullen van het grootste belang zijn om onze geweldige catalogus van exclusieve games te laten groeien, en ik denk dat je enthousiast zult zijn over wat komen gaat.”

“Nu weten we als first party studio dat we de volledige steun van PlayStation hebben bij het voortzetten van ons erfgoed van het combineren van creativiteit en technische innovatie om een ​​aantal werkelijk unieke ervaringen voor PlayStation-fans te bieden”, aldus de directeur van de studio, Graeme Ankers.

“Ik ben trots op het talent dat we bij Firesprite hebben en je zult heel snel meer van ons horen en zien. We kunnen niet wachten om je te laten zien waar we aan hebben gewerkt… we zijn nog maar net begonnen.”

Opgericht in 2012, heeft de studio ook gewerkt aan Run Sackboy! Run, en bracht zijn eigen IP uit, genaamd The Persistence.

De studio tot nu toe de laatste die door Sony is overgenomen. In juni nam het Returnal-ontwikkelaar Housemarque al over en de volgende maand kondigde het bedrijf aan dat het Nixxes Software had overgenomen, dat gespecialiseerd is in pc-ports.