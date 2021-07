Sony neemt PC-port specialist Nixxes Software over

Sony is flink bezig met wat studio’s aan te schaffen. Naast een studio van voormalig Call of Duty zombies game director, Insomniac, Housemarque en nu dus ook het Nederlandse Nixxes Software.

Het Nederlandse bedrijf heeft al 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van games en de optimalisatie ervan. Nixxes zal zich onmiddellijk aansluiten bij PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group om PlayStation Studios “hoge kwaliteit in-house technische en ontwikkelingsmogelijkheden” te bieden.

“Ik heb veel respect voor Nixxes en ben verheugd dat dit zeer ervaren team deel gaat uitmaken van de ontwikkelingsgemeenschap van wereldklasse bij Sony Interactive Entertainment”, zegt Hermen Hulst, hoofd van PlayStation Studios. “Ze hebben een passie voor het verbeteren van games en voor het leveren van de best mogelijke ervaring voor gamers.

“Nixxes zal een sterke troef zijn voor iedereen in PlayStation Studios en onze teams helpen zich te concentreren op hun belangrijkste doel, namelijk het creëren van unieke PlayStation-content van de best mogelijke kwaliteit.”

“We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en zijn zo enthousiast om onze technische en ontwikkelingsexpertise naar een IP-krachtpatser als PlayStation Studios te brengen”, zegt Jurjen Katsman, oprichter en senior director of development bij Nixxes.

“We kijken ernaar uit om samen te werken met enkele van de meest getalenteerde teams in de industrie om de hoogste kwaliteit gameplay-ervaringen te leveren voor PlayStation-fans.”

Nixxes is gespecialiseerd in pc-poorten en heeft in de loop der jaren aan verschillende games gewerkt, waaronder ondersteuning voor pc-ontwikkeling voor Crystal Dynamics voor verschillende Tomb Raider-games, Project Snowblind, Blood Omen 2 en Marvel’s Avengers. Het eerdere werk van de studio omvat onder andere de pc-versie van Hitman: Absolution en de pc-versie van Deus Ex: Mankind Divided.