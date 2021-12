Sony heeft laten weten opnieuw een aankoop te hebben gedaan in de vorm van Valkyrie Entertainment.

De naam zal je misschien wel ergens vaag bekend zijn, want de ontwikkelaar werkt als ondersteuning aan diverse titels. Om precies te zijn heeft de studio sinds 2002 aan 100 games meegeholpen, waaronder Halo Infinite en Forza Motorsport, League of Legends, Valorant en God of War.

Valkyrie is daarmee de 17de ontwikkelaar die onder de PlayStation Studios komt te zitten. In een reactie meldt PlayStation chef Hermen Hulst:

‚ÄúValkyrie Entertainment is een zeer flexibele en gerespecteerde studio die kwalitatief hoogstaand werk heeft geproduceerd op een reeks platforms, van console tot pc; en een verscheidenheid aan stijlen, van actie tot games-as-a-service-titels. De diverse mogelijkheden van Valkyrie zullen door elk team van PlayStation Studios worden verwelkomd terwijl we ons blijven concentreren op het leveren van buitengewone game-ervaringen.”

Valkyrie zal aan “belangrijke franchises van de PlayStation Studios” werken en is op dit moment zelfs met Sony Santa Monica bezig met God of War Ragnarok.

Dit is overigens al de vijfde studio die Sony dit jaar overneemt. Eerder werden Bluepoint Games, Housemarque, Nixxes en Firesprite al door PlayStation ingelijfd.