Sony neemt Bungie over voor 3,6 miljard dollar

Nadat Microsoft liet weten Activision Blizzard over te willen nemen, laat Sony weten Destiny-ontwikkelaar Bungie aan de PlayStation-familie toe te voegen.

Sony betaalt een slordige 3,6 miljard dollar om Bungie aan hun studio’s toe te voegen. Ondanks de overname laat Sony weten dat Bungie nog steeds de “onafhankelijke multiplatform ontwikkelaar en uitgever” te zullen blijven.

In een bericht op de officiële website van Bungie staat vermeld dat den studio een reis begint om een ​​wereldwijd multimedia-entertainmentbedrijf te worden. In dezelfde post wordt gehamerd op de creatieve vrijheid die het bedrijf blijft behouden, naast het nieuws dat met de overname van Sony Interactive Entertainment een golf van nieuwe posities in de studio is geopend.

De overname is inmiddels al de derde behoorlijke van dit jaar al. Eerder kocht GTA-uitgever Take-Two Interactive mobielgigant Zynga over voor 12,7 miljard dollar en nog geen twee weken geleden liet Microsoft weten Activision Blizzard over te willen nemen.

Sony lijkt goed op te letten wat overnames betreft. Eerder leek de platformhouder voornamelijk de studio’s die al aan zich gebonden waren te willen behouden. Met de overname van Bungie lijkt men ook wat meer te willen doen met multiplayer-games. Immers staat Sony voornamelijk bekend om de alom geroemde singleplayer games, maar met Bungie heeft men genoeg ervaring voor multiplayer-games. Bovendien heeft de ontwikkelaar nog een game in ontwikkeling die nog aan het grote publiek moet worden getoond.

In een reactie op de overname laat Bungie’s CEO Pete Parsons het volgende weten:

“In Sony hebben we een partner gevonden die ons onvoorwaardelijk steunt in alles wat we zijn en die onze visie wil versnellen om generatie-overschrijdend entertainment te creëren, en dat alles met behoud van de creatieve onafhankelijkheid die in Bungie’s hart klopt. Net als wij gelooft Sony dat gamewerelden slechts het begin zijn van wat onze IP’s kunnen worden. Samen delen we een droom van het creëren en koesteren van iconische franchises die vrienden over de hele wereld, families van generatie op generatie en fans op meerdere platforms en entertainmentmedia verenigen.”

Ook PlayStation chef Hermen Hulst reageert op de overname:

“Ik heb veel tijd doorgebracht met het senior team van Bungie en het is duidelijk dat hun ervaring en vaardigheden zeer complementair zijn aan die van ons. We zullen klaar zijn om Bungie te verwelkomen en te ondersteunen terwijl ze blijven groeien, en ik kan niet wachten om kijk wat de toekomst in petto heeft voor dit ongelooflijke team.”

Wat vinden jullie van deze overname? En denk je dat hiermee voorlopig de laatste overname is gerealiseerd? Laat het ons weten in de reacties!