Sony heeft een “gigantische lijst” met software updates voor de PlayStation 5 klaar staan

Sony weet dat er nog steeds enorme vraag naar nieuwe features voor de PlayStation 5 is en zal deze langzaamaan naar buiten brengen.

Het is bijna een jaar geleden sinds de PlayStation 5 werd gelanceerd, en hoewel we Sony eerder deze maand een behoorlijk grote PlayStation 5-systeemupdate zagen uitbrengen, heeft de console nog veel meer updates aanstaande.

Fans zijn vrij uitgesproken over het gebrek aan functies van de console – variabele verversingssnelheden (VRR), native 1440p-weergaveondersteuning, map-ondersteuning en meer (om enkele voorbeelden te noemen), en dit is iets waar de platformhouder achter de schermen druk mee bezig is.

Hideaki Nishino, senior vice-president platformervaring van Sony, heeft tegen de PlayStation Blog gezegd dat de platformhouder “nieuwe functies op een enthousiaste manier” wil leveren in aankomende PS5 firmware-updates en dat het bedrijf een “gigantische lijst met dingen” heeft van voor de lancering van de console en daar druk mee bezig is.

“Er staan ​​interessante, opwindende en fantastische ideeën op de lijst”, zei Nishino in de blog. “Tegelijkertijd hebben we de PlayStation 5 gelanceerd. We ontvangen dus een heleboel feedback van de community via sociale netwerken of systeemtelemetrie, evenals de media, familie en vrienden. We hebben ontelbare lijsten met feedback. “

“Als ik terugkijk op de lijst met dingen die we moeten doen, is er veel”, vervolgde hij. “Er is ook veel waar de gemeenschap om vraagt. Ik wil op de Japanse manier zeggen: ik werk ijverig aan deze lijsten en er zullen er in de toekomst meer uitkomen.”

Het meest intrigerende deel van de verklaring komt van hoe Sony zichzelf positioneert om te reageren op feedback en verzoeken van fans; het maakt niet alleen de functies die het sinds de lancering in gedachten had: de ingenieurs van het bedrijf werken actief samen met gebruikers om te leren wat ze nog meer voor de console kunnen doen.

“We zijn niet alleen bezig met het whiteboarden van onze gewenste functies. We werken voor de behoeften van de klant. We willen het probleem echt op een eerlijke manier oplossen. Dat is onze kernpassie. We zijn er voor de PlayStation fans.”

De bovengenoemde functies – variabele verversingsfrequenties, 1440p-weergave-ondersteuning en map-ondersteuning – zouden dan aan de horizon kunnen zijn. Maar Sony heeft niet gemeld waar het op dit moment specifiek aan werkt.