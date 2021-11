Sony lanceert podcast over Horizon-games

In februari staat de release van Horizon: Forbidden West gepland. Om gamers alvast in de stemming te brengen, lanceert Sony morgen een podcast over het Horizon-universum.

Ontwikkelaar Guerrilla Games bracht dit nieuws naar buiten via Twitter. De zogeheten GAIA Cast zal bij iedere aflevering de lore van de game verdiepen. Morgen verschijnt de eerste aflevering, die zich zal richten op hoofdpersoon Aloy. Daarnaast staan er ook afleveringen gepland over de wereld van Horizon, de welbekende machines en natuurlijk Project Zero Dawn zelf. De podcast zal te beluisteren zijn op Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of het YouTube-kanaal van ontwikkelaar Guerrilla.

Horizon: Forbidden West zal vanaf 18 februari speelbaar zijn op de PS4 en PS5.