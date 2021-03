Sony koopt EVO en kondigt online evenement aan

Sony heeft de rechten gekocht van EVO en kondigt EVO Online aan. Dat hebben zij laten weten op hun SIE blog.



Evolution Championship Series – ook wel bekend als EVO – is misschien wel de bekendste en grootste toernooi binnen de fighting game community. De geliefde toernooi staat bekend om het aantal games die gespeeld worden; waaronder Tekken, Mortal Kombat, Super Smash Bros, Street Fighter, Dragon Ball FighterZ en nog veel meer. EVO is dus een evenement dat een platform geeft aan verschillende games.

De acquisitie door Sony is erg interessant, maar ook logisch. In de SIE blog wordt aangegeven dat games in het vecht-genre erg populair zijn op PlayStation. “ Fighting games are hugely popular on PlayStation consoles, with gamers logging more than 1.1 billion gameplay hours in 2020 alone.” Door EVO te kopen wil Sony de fighting game community en esports binnen de vecht-genre laten groeien; ook willen zij de competitieve gamers steunen. Dat begint met de aankondiging van EVO Online.

EVO Online markeert de terugkeer van EVO, omdat het evenement vorig jaar niet kon doorgaan. Het evenement zal helemaal online zijn. Dit geeft de mogelijkheid voor iedereen uit de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika om mee te doen aan het evenement zonder te reizen. Het evenement zal ook gratis zijn voor iedereen en vind zich plaats tussen 6-8 en 13-15 augustus. Dit zijn de games die te zien zullen zijn tijdens het evenement:

– Tekken 7

– Street Fighter V: Champion Edition

– Mortal Kombat 11: Ultimate

– Guilty Gear -Strive-

Volgens Sony zal in de komende weken meer informatie worden vrijgegeven op evo.gg.