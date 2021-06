Sony komt volgens ‘insider’ binnenkort met PlayStation Showcase

Sony heeft al een paar jaar de E3 achterwege gelaten, maar waar men bij voorgaande iteraties nog wel eens iets voor de show leek te doen, gaat men dit jaar dit anders doen.

Waar Microsoft en Nintendo dit jaar weer de enige platformhouders zijn die een grote show houden, zal volgens ‘insider’ Navtra over een paar weken een PlayStation Showcase worden gehouden. Sony zou zelfs al bezig zijn met een nieuwe God of War Ragnarok trailer om te showen.

Hoewel we dit nieuwtje van Navtra met een korrel zout kunnen nemen, willen we toch even attenderen op het feit dat hij wel eens eerder bij het juiste end zat. Zo wist hij te melden dat Sackboy: A Big Adventure en Spider-Man: Miles Morales naar de PlayStation 4 zouden komen en dat er een Final Fantasy spin-off zou worden aangekondigd. We zullen echter nog moeten afwachten tot Sony met een officieel bericht naar buiten komt.