Sony komt met twee verschillende kleuren DualSense controllers

Sony heeft twee nieuwe varianten van de DualSense onthuld en geen van beide bevat de kleur wit.

Het gaat om de kleuren ‘cosmic red’ en ‘midnight black’, beter gezegd rood/ zwart of helemaal zwart (in twee tinten). De controllers zullen vanaf volgende maand worden vrijgegeven, maar dat zal niet een wereldwijde lancering worden. Houd dus je (lokale) retailer goed in de gaten om deze controllers te kunnen pre-orderen.

Wat vinden jullie van de nieuwe kleuren? Laat het ons vooral weten in de reacties!