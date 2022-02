Sony komt met AI in Gran Turismo die zelfs top esporters het moeilijk kunnen maken

Sony heeft samen met Gran Turismo 7-ontwikkelaar Polyphony een nieuwe AI aangekondigd onder de naam Sophy. Dit is een kunstmatige intelligentie die zelf leert en zelfs de concurrentie met professionele esporters aan kan.

Sophy is gemaakt door Sony AI en de Gran Turismo ontwikkelaar en is dus een AI die een digitale auto kan besturen, maar ook diens rijstijl kan verbeteren. Hiermee hoopt men waardige tegenstanders in Gran Turismo te kunnen maken die het tegen de beste van de wereld kunnen opnemen.

Sony heeft voor Sophy wel de basisregels geschreven, maar daarna zoekt de AI het zelf uit. Het leert al spelenderwijs omgaan met track limits, maar ook of het op de juiste manier andere racers voorbijgaat. Tijdens het racen leert Sophy dus alles wat wel en niet kan, al heeft ze daar wel de tijd voor nodig. Zo laat Michael Spranger, CO van Sony AI, weten dat het een dag duurt voor Sophy een rondje over een circuit kan rijden zonder buiten de lijntjes te rijden. Het duurde zelfs meerdere dagen om een aantal rondes vlekkeloos te laten rijden en het duurde zelfs weken voor de AI zich kon meten met de echte pro’s.

De grote vraag blijft natuurlijk: Blijft het nog wel leuk om het tegen Sophy op te nemen? Bij de ontwikkeling van Sophy heeft het team kunnen constateren dat Sophy wel degelijk andere strategieen kan bedenken dan mensen van vlees en bloed zouden doen. Zo bleek Sophy een voorkeur te hebben om enigszins driftend een bocht in te gaan, waardoor de druk beter over de banden verdeeld werd. Dit ging in tegen de ‘reguliere’ wijsheid van autoracen.

Bij analyse bleek dat dezelfde techniek ook door de grote racers zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton gebruikt wordt. Dit was een mooi voorbeeld van iets dat Sophy zelf tijdens de trainingen geleerd had, terwijl de trainers van Sony daar geen kennis van hadden.

Sophy zou dus een betere competitie moeten kunnen geven ten opzichte van de AI die we tot nu toe kennen in Gran Turismo en vele andere sport-games, en dat is welkom ook. Als een AI gedreven racer steevast weigert van de ideale lijn af te wijken, stiekem extra power krijgt als hij achter ligt (het befaamde rubberbanding) of met twee vingers in de neus verslagen kan worden, is de lol er snel af. Met Sophy zou de tegenstand meer realistisch moeten worden, maar ook een stuk uitdagender.

Of die uitdaging ook leuk is, daar is Sony nog niet over uit. Er worden diverse scenario’s bekeken om Sophy voldoende handicap te geven om het voor iedereen leuk te houden. Zo kan gedacht worden aan het inzetten van eerder ontwikkelde versies van Sophy, die dus minder leertijd hebben gehad, waardoor die minder perfect rijgedrag zullen vertonen. Ook kan Sophy een meer letterlijke handicap krijgen door de auto van Sophy minder gunstig af te stellen. Welke optie hiervoor gekozen wordt is nu nog niet duidelijk, maar er zijn mogelijkheden genoeg.

Het is overigens wel jammer om te lezen dat Sophy nog niet ver genoeg ontwikkeld is om in Gran Turismo 7 toe te voegen. Het lijkt er echter wel op dat ze op een gegeven moment alsnog aan de game wordt toegevoegd. Dus voorlopig zullen we het tegen de bekende AI van Gran Turismo op blijven nemen of natuurlijk tegen echte spelers.